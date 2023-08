Ya puedes actualizar tu Galaxy Watch 5 a One UI Watch 5

Samsung ha pulido la experiencia One UI Watch en el Galaxy Watch 6, especialmente las funciones de salud, sueño y bienestar. Estas mismas funciones están llegando ahora al Galaxy Watch 5 como parte de la actualización a One UI Watch 5. La actualización estable ya está disponible en algunas unidades, pero es posible que el despliegue más amplio tarde algún tiempo.

Hubo informes de que la actualización One UI Watch 5 comenzaría a desplegarse esta semana, y ahora se ha confirmado. Acompáñanos a ver todas las novedades que incluye esta actualización que está basada en Wear OS 4.

Novedades que trae la actualización a One UI Watch 5 basada en Wear OS 4

La actualización del Galaxy Watch 5 basada en Wear OS 4 está llegando con el número de versión de firmware R920XXU1BWH3 y R920OXM1BWH3. Esta actualización a One UI Watch 5 pesa 1,7 GB, así que te recomendamos conectarte a una red WiFi para instalarla. Las principales novedades que incluye son las siguientes:

Nuevas funciones de salud y bienestar, como un rastreador del sueño más preciso y un nuevo rastreador del ciclo menstrual.

y un nuevo rastreador del ciclo menstrual. Una nueva interfaz de usuario más moderna y fácil de usar.

y fácil de usar. Mejora del rendimiento y la duración de la batería.

y la duración de la batería. Nuevas esferas y mosaicos para el reloj.

y mosaicos para el reloj. Control de volumen para las llamadas entrantes y la posibilidad de silenciarlas.

y la posibilidad de silenciarlas. Envío de notificaciones de ritmos cardíacos irregulares.

Cómo actualizar tu Galaxy Watch 5 a One UI Watch 5

Si tienes un Galaxy Watch 5, puedes buscar la actualización de One UI Watch 5 en Ajustes > Sistema > Actualización de software. Para una mejor explicación, mira este tutorial de cómo actualizar tu smartwatch con Wear OS.

La actualización se está desplegando gradualmente, por lo que todos los usuarios del Galaxy Watch 5 pueden tardar algún tiempo en recibirla.

Si aún no has recibido la actualización y ni siquiera buscándola manualmente has logrado conseguirla, simplemente espera una semana y vuelve a intentarlo. Puede que tarde varios días en aparecer en tu reloj.