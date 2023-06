La nueva serie Galaxy S23 de Samsung llegó al mercado hace un par de meses con una espectacular cámara trasera. Sin embargo, aunque se esperaba que la del Galaxy S23 Ultra fuera la mejor del año, lamentablemente no logró cumplir con las expectativas, quedándose fuera del top 10 de cámaras de smartphone.

Pues bien, todo parece indicar que las cámaras de los últimos flagships de Samsung están a punto de redimirse. Y es que la marca surcoreana ya está enviando una gran actualización que viene con un montón de mejoras para las cámaras de la serie Galaxy S23. A continuación, te contamos los detalles de esta actualización.

Los Galaxy S23 reciben una importante actualización de cámara y el parche de seguridad de junio

Los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra están recibiendo una gran actualización. Se trata de una nueva versión de firmware identificada como «S91xBXXU2AWF1» que tiene un peso aproximado de 2.2 GB y que está llegando a los usuarios de estos móviles en la mayoría de los países sudeste asiático, incluidos Indonesia, Tailandia, Malasia y Filipinas. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas comience a llegar a todo el mundo.

Esta gran actualización incluye el esperado parche de seguridad de junio 2023, cambios sutiles en las animaciones y transiciones de la interfaz y mejoras en los hápticos. Sin embargo, no cabe duda de que lo más interesante de esta actualización son las siguientes mejoras fotográficas que prometen brindar una mejor calidad de imagen:

Nueva opción de zoom de 2x para el modo retrato.

para el modo retrato. Se soluciona el bug de enfoque automático del modo retrato.

del modo retrato. Mejora en el rendimiento del alto rango dinámico ( HDR ).

). Nuevo algoritmo de procesamiento para el modo noche.

Y tú… ¿Quieres saber si ya la tienes disponible? Pues para comprobar si ya puedes actualizar tu Galaxy S23 para recibir estas mejoras de la cámara y el parche de seguridad, lo único que debes hacer es seguir estos pasos: Configuración > Actualización de software > Descargar e instalar. Si no te aparece el botón de «Descargar e instalar» es porque aún no la has recibido y tendrás que esperar para actualizar.