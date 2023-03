Samsung no para de llevar Android 13 a sus móviles elegibles para esta actualización. Y, lo mejor de todo, es que no solo están priorizando sus teléfonos más recientes, sino que también han incluido móviles que ya llevan muchos años en el mercado. ¿Cómo cuál? Pues como el Galaxy M42 5G de 2021 que acaba de recibir One UI 5.1 basado en la nueva versión del sistema operativo de Google. A continuación, te explicamos cómo actualizar este móvil.

El Samsung Galaxy M42 5G está recibiendo Android 13 con One UI 5.1

El Galaxy M42 5G llego al mercado a mediados de mayo de 2021 con Android 11 como sistema operativo de fábrica y One UI 3.1. Ahora, este móvil está recibiendo la nueva versión de la capa de personalización de Samsung (One UI 5.1) basada en Android 13. Se trata de una actualización con la versión de firmware «M426BXXU4DWB1» que tiene un peso aproximado de 1 GB de descarga. Además, viene con el parche de seguridad de febrero de 2023.

Ahora bien, es importante mencionar que, esta actualización comenzará a llegar primero a los usuarios de la India y se espera que en las próximas semanas se expanda al resto del mundo.

¿Cómo actualizar tu Samsung Galaxy M42 5G a Android 13?

Lo primero que tienes que saber es que Android 13 está llegando como una actualización OTA al Galaxy M42 5G. ¿Qué significa esto? Pues que se trata de una actualización que llega sola al móvil a través de Internet. Por ello, lo único que debes hacer es estar atento a la notificación que alerta sobre una actualización del sistema disponible.

¿Existe una forma de comprobar si ya puedes descargar One UI 5.1 basado en Android 13? Sí, solo tienes que seguir estos pasos: Configuración > Actualización de software > Descargar e instalar. Si no te aparece la opción de «Descargar e instalar», no te preocupes, solo debes ser paciente, ya que en las próximas semanas de seguro recibirás la actualización.