Aunque en los últimos meses Samsung se ha concentrado en llevar Android 13 a sus dispositivos elegibles, la marca surcoreana no se olvida de aquellos móviles que aún no han dado el salto respectivo a la versión de 2022 del sistema operativo. ¿Un teléfono de Samsung está recibiendo Android 12 en pleno 2023? Sí, se trata del gama baja Galaxy A03 Core y, a continuación, te contamos cómo actualizarlo.

El Samsung Galaxy A03 Core por fin recibe Android 12

El Galaxy A03 Core, un móvil económico que lanzó Samsung en 2021 con Android 11 de fábrica, está recibiendo una nueva versión del sistema operativo. Y no, no estamos hablando de Android 13. Se trata de Android 12, el cual además viene acompañado de una nueva versión de la capa de personalización del fabricante: One UI 4.

Esta actualización llega con la versión de firmware A032FXXU2BWC3, un nuevo parche de seguridad y con todas las novedades de la doceava versión del SO de Google para móviles. ¿Quieres saber cómo actualizar tu Samsung Galaxy A03 Core a Android 12? Pues enseguida te lo explicamos.

Cómo actualizar el Galaxy A03 Core a Android 12

Por el momento, la actualización de One UI 4 basada en Android 12 está llegando inicialmente a los usuarios de Rusia del Galaxy A03 Core. Pero no te preocupes, en las próximas semanas debería estar disponible en el resto del mundo.

Ahora bien, es importante mencionar que Android 12 está llegando como una actualización OTA. ¿Qué significa esto? Pues que es una actualización que llega sola al móvil a través de Internet. Así, lo único que debes hacer es esperar a recibir la notificación que te alertará sobre su disponibilidad. ¿Quieres comprobar manualmente si ya puedes descargarla? Pues entonces debes hacer lo siguiente: Configuración > Actualizaciones de software > Descargar e instalar (si ya está disponible).

Y tú… ¿Ya actualizaste tu Galaxy A03 Core a Android 12?