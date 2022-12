Aunque ahora mismo Samsung está en una misión de actualizar a Android 13 la mayor cantidad de dispositivos posibles, no se olvidan de aquellos que aún estaban a la espera de Android 12. Así pues, tanto el Samsung Galaxy A01 como el Galaxy A02s acaban de recibir casi por sorpresa la actualización a la duodécima versión de Android que incluye varias funciones nuevas, una nueva interfaz de usuario, mejores optimizaciones y mucho más.

Al momento de escribir este artículo, solos los Galaxy A01 y Galaxy A02s en Estados Unidos han recibido Android 12, pero se espera que en los próximos días o semanas la actualización se despliegue en el resto del mundo. Mientras tanto, veamos todas las novedades que llegarán a tu Samsung con esta actualización.

Los Samsung Galaxy A01 y Galaxy A02s se actualizan a Android 12

La actualización que lleva Android 12 a los Samsung Galaxy A01 y Galaxy A02s llega con el número de versión de firmware A015UVHU7CVK9 y A025U1UE1CVK6, respectivamente. En concreto, esto es todo lo nuevo que añadirá esta actualización a tu móvil:

Android 12

One UI 4.1

Parche de seguridad de noviembre de 2022.

Cabe aclarar que, al tratarse de dos dispositivos ultra-baratos pertenecientes a la gama de entrada, es muy probable que esta sea su última gran actualización. No creemos que den el salto a Android 13, aunque seguramente recibirán un par de actualizaciones más del parche de seguridad.

Cómo actualizar tu Samsung Galaxy A01 y Galaxy A02s a Android 13

En caso de que tengas el Galaxy A01 o el Galaxy A02s, puedes comprobar si ya es posible actualizarlo a Android 12 de la siguiente manera:

Ve a Ajustes > Pulsa en Actualización de Software > Comprueba si la actualización está disponible > Descarga la Actualización y disfruta.

Si no te aparece ninguna actualización disponible para descargar, no desesperes. Simplemente, espera unos días o semanas y vuelve a intentarlo. En realidad, no deberías hacer esto, ya que cuando la actualización esté disponible te llegará una notificación a tu móvil indicándote que ya puedes descargarla.

Si bien actualizar tu móvil de esta manera no eliminará nada, siempre existe el riesgo de perder datos al cambiar la versión de sistema operativo. Por eso, antes de actualizar, te recomendamos hacer una copia de seguridad en tu móvil para prevenir antes que lamentar.