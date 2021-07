¿Esperas con ansias las nuevas tablets de Samsung? Entonces hoy es tu día de suerte. En las últimas horas se han publicado muchos rumores sobre las Galaxy Tab S8. ¿Y cuál es la mejor parte de esto? Pues que todo indica que la marca va a renovar su catálogo de tablets con unos dispositivos de primer nivel.

Quédate en la web y descubre las posibles especificaciones de las Samsung Galaxy Tab S8.

Así lo afirmó el filtrador Ice universe en su cuenta de Twitter. En concreto, el usuario dijo lo siguiente:

Tab S8 + will be released with S22. SM8450, One UI 4.0,10090mAh battery. But this is not the best. There is “Ultra”. I won't say it first. Let's wait and see.

— Ice universe (@UniverseIce) July 27, 2021