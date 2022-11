¡Sorpresa en el mundo del streaming! Si estabas presenciando la transmisión en directo de El Rubius en Twitch, de seguro te habrás preguntado ¿por qué la misma finalizó de un momento a otro? La respuesta a esta pregunta es la siguiente: El Rubius ha sido baneado de Twitch.

Sin ningún tipo de explicación por parte de la plataforma en cuestión, muchas fueron las suposiciones que comenzaron a hacerse los seguidores del streamer español. Algunos rumores indicaban que el streamer tuvo problemas de Internet, y fue por eso que la transmisión finalizó, aunque la realidad es completamente opuesta.

Gracias a la publicación que realizó el streamer español en su cuenta de Twitter, se pudo saber la causa por la que Twitch decidió banearlo, y aunque no lo creas, está relacionada con el nuevo juego de SEGA, ¿cuál? Pues ni más ni menos que Sonic Frontiers.

Con una fecha de lanzamiento estimada para el 8 de noviembre, El Rubius decidió jugar a este juego antes de que el mismo salga al mercado de manera oficial. Ante esta situación, los directivos de SEGA decidieron elevar un reporte a la plataforma Twitch para que se realicen las respectivas sanciones a quienes no respeten la fecha de embargo.

De igual manera, y según lo expuesto por El Rubius en Twitter, SEGA nunca le avisó que no podía stremear el juego en cuestión, pues él expresó su opinión de la siguiente forma:

“SEGA hoy me ha mandado un código del Sonic Frontiers. En el email me dicen que no hay embargo y que lo puedo stremear ya. Ante esta situación, SEGA procede a banearme de Twitch”.