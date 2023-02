Resulta extraño que el máximo directivo de una marca de móviles publique una review de un teléfono de la competencia. Sin embargo, el legado que dejó Carl Pei en OnePlus le permite al empresario chino tomarse dicho atrevimiento.

El creador de Nothing y ex-CEO de OnePlus ha analizado el último flagship de la marca que cofundó en 2013 y en la cual trabajó hasta 2020. A continuación, te contamos qué opina Carl Pei del nuevo OnePlus 11 y la razón por la que cree que el móvil de su nueva marca (Nothing Phone 1) es mejor.

«No tiene identidad real»: la review del OnePlus 11 por su ex-CEO

A través de un vídeo publicado en el canal de YouTube de Nothing, Carl Pei ha revelado lo que opina sobre el último buque insignia de su antigua marca: el OnePlus 11. El empresario chino empezó alabando el cuerpo delegado que tiene el móvil y algunos detalles de diseño de su tapa trasera. No obstante, no tardó en criticar el tamaño de sus botones de encendido y volumen (comparados con los del Nothing Phone 1) y lo resbaladizo que puede llegar a ser al sostenerlo.

Asimismo, también se quejó lo mucho que ha cambiado la capa de personalización de OnePlus en los últimos años (OxygenOS). Según Pei, ya no ofrece opciones atractivas para el usuario. Sin embargo, no cabe duda de la crítica más fuerte que hizo el ex-CEO de la marca ha sido la falta de personalidad del OnePlus 11. Con la frase «No tiene identidad real», Pei asegura que este móvil tiene un diseño genérico y muy alejado de la apariencia única que sí tiene el Nothing Phone 1 (tapa trasera transparente, luces LEDs integradas, etc.)

¿Algo que le haya gustado a Carl Pei del OnePlus 11? Pues pareció gustarle mucho las cámaras del móvil. El creador de Nothing menciona que cada sensor del módulo de cámaras cumple una función específica y que están a la altura de las cámaras de otros flagships del mercado. Aquí arriba te dejamos el vídeo completo de la review para que puedas revisar detalladamente todo lo que Carl Pei ha dicho del nuevo OnePlus 11.