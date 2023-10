Respuestas del cuestionario del 21 de octubre de Disney 100 años TikTok

¿Aún te faltan algunas cartas para completar el mazo de la primera semana de Disney 100 años en TikTok? Si tu respuesta es “sí”, y ya has realizado las tareas más simples del día dentro de este juego de cartas, pues estarás obligado a tener que completar el famoso cuestionario diario.

Como bien hemos aclarado en anteriores artículos relacionados con este tema, aquí iremos mostrándote las respuestas correctas a todos los cuestionarios que aparecerán en el juego de cartas de Disney en TikTok.

Es por este motivo que si aún no te has animado a responder las preguntas del cuestionario del 21 de octubre, déjanos decirte que has tomado una muy buena decisión, ¿por qué? Por el simple motivo de que aquí te brindaremos las 5 respuestas correctas para que consigas 2 cartas en cuestión de segundos.

Respuestas a las preguntas del cuestionario del 21 de octubre de Disney 100 años en TikTok

Observando en detalle el cuestionario del día de hoy, podemos notar que las preguntas tienen como protagonistas a Obi-Wan Kenobi, al Pato Donald, y algún que otro documental y serie producida por Disney.

La realidad es que este es sin lugar a duda uno de los cuestionarios más complicados de responder, por lo que es casi obligatorio conocer las respuestas para poder conseguir las dos cartas de regalo.

Pregunta 1

En Obi-Wan Kenobi, ¿quién tiene que rescatar Obi-Wan por primera vez?

Respuesta correcta: Leia Organa (1.ª opción).

Pregunta 2

¿De qué color es la camiseta que lleva Hugo, el sobrino del Pato Donald?

Respuesta correcta: Roja (1.ª opción).

Pregunta 3

¿Cuál fue el nombre del primer barco de Rivers of America en Disneyland?

Respuesta correcta: Mark Twain Riverboat (4.ª opción).

Pregunta 4

¿Qué serie documental sobre la naturaleza de National Geographic de 2019 contaba con la narración de Bear Grylls?

Respuesta correcta: Planeta hostil (3.ª opción).

Pregunta 5

En Los villanos de Valley View, ¿qué nuevo nombre pusieron Amy y Hartley a su grupo?

Respuesta correcta: Mad Hart (2.ª opción).

Por último, pero no por eso menos importante, te aconsejamos esperar a que publiquemos las respuestas correctas de los cuestionarios venideros, pues si te equivocas, no podrás recibir las dos cartas gratis que se entregan a diario en este juego de Disney.