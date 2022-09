Las consolas portátiles Android están de moda. Sin embargo, aún no llegado una que haga temer a nuestros bolsillos. La Retroid Pocket 3 es sin dudas la que mejor calidad / precio tiene, pero su potencia deja que desear. Y la nueva Logitech G Cloud Handheld ha sido una decepción por el elevado precio con el que ha llegado. Ahora, Razer y Qualcomm han anunciado su nueva consola Android con 5G llamada Razer Edge 5G que tiene muy buena pinta.

Como puedes intuir, la Razer Edge 5G estará potenciada por un chip de Qualcomm y su formato será el mismo de la Nintendo Switch (aunque seguramente no será híbrida). De momento, no se han revelado más detalles, pero ya tenemos un pequeño teaser trailer para ponernos los dientes largos. Vamos a verlo…

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world's first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl

— George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) September 28, 2022