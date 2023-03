Hace algunas semanas los Samsung Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra pasaron por distintas pruebas de estrés para verificar su resistencia. Sus resultados fueron espectaculares en casi todo, demostrando que son móviles muy bien construidos, aunque cojearon en los test de caídas como muchos otros rivales.

Ahora, otro laboratorio decide ponerlos a prueba justamente en ese apartado para validar los resultados, pero con algunos añadidos. Los tres Samsung Galaxy S23 pasaron por la prueba de caídas nuevamente, incluyendo el modelo estándar que no había sido evaluado. ¿Qué tal les fue? Te contamos a continuación.

El Samsung Galaxy S23 sufre con las caídas, pero los S23+ y S23 Ultra aguantan como campeones

El equipo de Allstate Protection Plans publicó un test en el que miden la resistencia de los Samsung Galaxy S23 a las caídas. Los tres dispositivos fueron lanzados desde 6 pies de altura (1,82 metros) y en diferentes posiciones para que la prueba fuese más completa.

Concretamente, se probaron impactos en el frontal (pantalla), la trasera y los laterales. ¿Qué tal le fue a cada uno? Así:

Samsung Galaxy S23 : es el que se llevó la peor parte del test de caídas . La prueba de impacto frontal hizo que el cristal se resquebrajase en múltiples puntos e inutilizara la pantalla. El golpe en la trasera también quebró el cristal en distintos lugares, aunque en menor medida. Mientras, el marco lateral de aluminio solo sufrió daños estéticos (un gran logro).

: . La prueba de impacto frontal hizo que el cristal se resquebrajase en múltiples puntos e inutilizara la pantalla. El golpe en la trasera también quebró el cristal en distintos lugares, aunque en menor medida. Mientras, el marco lateral de aluminio solo sufrió daños estéticos (un gran logro). Samsung Galaxy S23+ : ofrece una resistencia a caídas muy buena . La pantalla no sufrió daños y siguió funcionando perfectamente, aunque el cristal frontal se quebró en el borde superior (un daño leve). La trasera no sufrió un impacto directo en la caída, sino que lo recibió una esquina (mucho peor). Aun así, la fuerza del golpe fue absorbida y distribuida de manera ejemplar, pues solo se dañó una pequeña parte de esa esquina y del marco de aluminio.

: . La pantalla no sufrió daños y siguió funcionando perfectamente, aunque el cristal frontal se quebró en el borde superior (un daño leve). La trasera no sufrió un impacto directo en la caída, sino que lo recibió una esquina (mucho peor). Aun así, la fuerza del golpe fue absorbida y distribuida de manera ejemplar, pues solo se dañó una pequeña parte de esa esquina y del marco de aluminio. Samsung Galaxy S23 Ultra: mostró una resistencia brutal pese a ser un dispositivo tan grande . El golpe de la caída frontal lo recibió es uno de los laterales curvos de la pantalla. El daño fue mínimo y el panel siguió funcionando perfectamente pese a ser un punto crítico. La carcasa trasera solo sufrió daños cosméticos en su prueba, aunque el golpe se lo llevó el cristal de la cámara frontal (un gasto mucho menor, en comparación). Por último, los marcos de aluminio no sufrieron daño alguno.

Los Samsung Galaxy S23 están muy bien construidos, aunque el modelo estándar no tanto

Como puedes ver, los Samsung Galaxy S23+ y S23 Ultra demostraron nuevamente que están muy bien fabricados, aunque no son indestructibles. Las pruebas de caídas no son fáciles para ningún móvil, pero este par supo surfear las olas bastante bien.

Sin embargo, el Galaxy S23 estándar no parece tener la misma suerte y calidad de construcción. Los daños fueron importantes tanto en la trasera como en el frontal, quedando mal parado frente a sus hermanos. ¿Es algo para echarse a morir? Puede que en el caso del frontal sí, pues la pantalla quedó inutilizable y es una de las reparaciones más costosas. No obstante, es una caída desde casi 2 metros de altura, algo que no suele suceder con frecuencia y cuando pasa son pocos los móviles que aguantan tal impacto.

Por último, vale la pena señalar un detalle adicional: buena parte del cuerpo de los Galaxy S23 está fabricado con materiales reciclados y su resistencia es igual o mejor que la de los Galaxy S22 del año pasado. Esto lo reveló el laboratorio de pruebas en su vídeo y es algo destacable, pues el diseño sostenible no compromete la durabilidad.