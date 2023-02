La calidad de fabricación de los dispositivos Samsung siempre ha sido excepcional, pero hay un par de cosas que han decepcionado a la gente de su nueva serie Galaxy S23. Una de ellas es la cámara del Galaxy S23 Ultra que en DxOMark ha pasado sin pena ni gloria y la otra es la resistencia a caídas de estos móviles. Ya en el test de resistencia del Galaxy S23 Ultra se demostró que, aunque estamos ante smartphones muy bien hechos, a la mínima caída pueden sufrir una fractura.

El canal PBKreviews ha publicado en YouTube un nuevo test de resistencia frente a caídas con el Galaxy S23 Plus como principal protagonista. Al no tener un diseño tan prémium como el Galaxy S23 Ultra, esperábamos que sobreviviera mejor a los impactos desde alturas considerables, pero no fue así. Al igual que su hermano mayor, el Galaxy S23+ se agrietó tras la primera caída, así que no lo dejes caer nunca.

Se agrieta con facilidad, pero se mantiene funcional: así de resistente es el Galaxy S23+

Como puedes ver, luego de dejar caer el Galaxy S23+ desde un poco más de 1 metro de altura, impactando su pantalla directamente contra una superficie sólida, la esquina del panel se agrietó levemente. No es normal que esto ocurra al primer intento con un móvil de gama alta, aunque también hay que decir que una caída tan brusca como esta generalmente no sucede en un escenario de uso real.

En una segunda caída, en la que impacta la parte trasera del Galaxy S23+ directamente contra el suelo, la tapa del móvil también se fracturó de forma notable. Igualmente, cuando se dejó caer con los bordes de aluminio apuntando al piso, estos sufrieron arañazos visibles. Esto confirma una cosa: a la mínima caída tu Galaxy S23 Plus puede dañarse. Sin embargo, cabe aclarar que el daño es solo estético.

Después de terminar el test con un total de cuatro caídas bastante contundentes, el Galaxy S23+ sigue siendo completamente funcional: su panel táctil responde correctamente y no tiene ninguna afectación en la calidad de imagen. En conclusión, podríamos decir que el Galaxy S23 Plus es móvil resistente, pero su acabado se puede arruinar con facilidad. Por ello, te recomendamos echar un ojo las mejores fundas para el Samsung Galaxy S23 Plus. ¡Es mejor prevenir antes que lamentar!