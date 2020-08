El año pasado Netflix sorprendió a todos eliminando su período promocional de prueba gratis que permitía a los nuevos suscriptores ver qué ofrece el servicio. Sin duda alguna, estas pruebas son muy necesarias para las personas que no saben de qué se trata el servicio y quieren experimentar ellos mismos si vale la pena o no suscribirse a Netflix. Además, al ser gratuitas o con precios muy reducidos, estas pruebas son ideales para captar nuevos clientes pues no implican un compromiso económico.

Netflix se ha dado cuenta de que han cometido un error quitando el período promocional de prueba y lo han retomado. Eso significa que, si eres nuevo cliente, ya puedes probar Netflix por solo 1 euro o incluso menos. Y es que, si ingresas en la página web del servicio, puede que te aparezca que la oferta promocional para los nuevos suscriptores ofrece un mes de Netflix por apenas 0,05 euros. ¡Prácticamente gratis!

Contrata un mes de Netflix por solo 0,05€ con este ofertón

Netflix retomó el período promocional de prueba de una forma un poco ambigua. Varios usuarios han reportado que el precio de la prueba de 30 días varía: a veces dice que vale 0,99€ y otras veces 0,05€. Así que, si quieres suscribirte por el precio más bajo, te sugerimos que ingreses varias veces al sitio web de Netflix hasta que te aparezca la oferta de 0,05€. Sin embargo, es posible que se trate de un error y que en las próximas horas solo aparezca un único precio.

Tal como Netflix lo indica claramente en su sitio web, solamente las personas que nunca se han suscrito al servicio podrán aprovechar esta oferta. Es decir, si ya fuiste o eres cliente de Netflix, esta oferta no es para ti. Ahora bien, si eres nuevo en esto, puedes conseguir 30 días de Netflix casi gratis con esta promoción y los siguientes meses serán cobrados a tu tarjeta según el plan que elijas:

Básico : 8 euros al mes.

: 8 euros al mes. Estándar : 12 euros al mes.

: 12 euros al mes. Premium: 16 euros al mes.

Sea cual sea el que elijas, los primeros 30 días te saldrán al mismo precio y puedes darte de baja antes de que finalice el período promocional para que no te cobren los siguientes meses. Así que anímate a probar Netflix sin compromiso alguno. ¿No sabes qué ver? Aquí tienes las 5 mejores series cortas de Netflix para ver durante un fin de semana.