Honestamente, no recordamos que Xiaomi haya lanzado alguna vez una generación de móviles con un catálogo tan extenso como los Redmi Note 12. Hay más de 10 smartphones bajo esa misma serie y el último llegó hace apenas un mes (Redmi Note 12R).

Sin embargo, ya es un hecho que Xiaomi está pensando en la nueva generación, los Redmi Note 13. No sabemos cuántos teléfonos piensan lanzar en esa serie, pero al menos tres están seguros por ser los típicos: Redmi Note 13, 13 Pro y 13 Pro+. Ya tenemos los primeros detalles sobre los Redmi Note 13, aunque el 13 Pro+ nos deja con dudas.

El Redmi Note 13 Pro+ será el primer Redmi Note con pantalla curvada, ¿está bien o puede ser un problema?

Aunque todavía deben quedar algunos meses para su lanzamiento, los Redmi Note 13 ya se están dejando ver. El famoso filtrador Digital Chat Station (DCS) publicó en su cuenta de Weibo el esquema de diseño que seguirá esta serie, así como algunos datos puntuales.

De la imagen puede extraerse que los Redmi Note 13 tendrán un diseño claramente inspirado en los Xiaomi 13, con un módulo de cámaras cuadrado y bien vistoso en la trasera. La imagen no revela cómo serán los laterales, pero la marca seguramente siga apostando por las líneas rectas.

Junto a esto, DCS señaló que los Redmi Note 13 y 13 Pro usarán pantallas planas como hasta ahora. No obstante, el Redmi Note 13 Pro+ tendrá una pantalla curvada en los laterales y se convertirá en el primer gama media de Xiaomi en hacer algo así.



Por una parte, esto nos parece genial, ya que sigue cerrando la brecha de diseño entre la gama alta y el resto. Los móviles asequibles con un aspecto genial son una realidad, entonces ¿por qué no poner toda la carne en el asador?

Sin embargo, las pantallas curvas tienen un problema: son mucho más propensas a romperse al sufrir un golpe. La curvatura en los laterales es un punto de impacto crítico, así que tendrás que extremar cuidados si te haces con este smartphone.

Las pantallas de 120 Hz podrían repetir en los Redmi Note 13, así como la cámara de 200 MP en el 13 Pro+

Junto a lo anterior, DCS comentó algunos detalles adicionales sobre los Redmi Note 13. Por una parte, afirma que los tres modelos principales contarán con pantallas de 120 Hz, tal como en los Redmi Note 12. ¿Serán paneles OLED? No dijo nada al respecto, pero es de prever que será así.

También habló sobre la resolución de los Redmi Note 13 Pro y 13 Pro+. Al parecer usarán resolución de 1,5 K y no la clásica Full HD+ que Xiaomi ha utilizado por años. ¿Y el tamaño de las pantallas? No se menciona nada, pero no nos sorprendería si se mantienen entre 6,67 y 6,79 pulgadas, las dimensiones de la generación actual.

Ojo, que DCS se extendió un poco más con el Redmi Note 13 Pro+. Señaló que este móvil contará con una cámara de 200 MP, como su antecesor, aunque con un posible extra: zoom óptico de 4 aumentos. Este último dato lo cogeremos con pinzas, pues nos parece demasiado para una cámara principal de un gama media.

¿La razón? Ni siquiera el Huawei P60 Pro tiene algo así para su cámara principal, siendo el móvil con las mejores cámaras del mundo. ¿Por qué un gama media tendría eso y no un tope de gama? De hecho, vemos más viable que se trate de un error de redacción y se refiera a una cámara teleobjetivo de 4x. Que sigue sin ser poca cosa.

Finalmente, el filtrador comentó que el Redmi Note 13 Pro+ podría tener una batería de 5000 mAh con carga rápida de 120 W. Es lo mismo que el Redmi Note 12 Pro+, así que es totalmente viable.

¿Qué esperas tú de esta nueva serie? ¿Algún procesador en específico que te gustaría que llevasen?