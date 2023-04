Llevamos años hablando de ella, pero finalmente la Google Pixel Tablet será una realidad el 10 de mayo de 2023. Desde el año pasado la compañía ha ido revelando detalles a cuentagotas, pero los filtradores han sido los verdaderos protagonistas de esta historia.

Hacia finales de enero se revelaron algunas de sus especificaciones, así como la existencia de un dock de carga con altavoz. Ahora, gracias a una nueva filtración sabemos otro detalle importantísimo: el precio de la Google Pixel Tablet y su dock. La verdad es que no será económica, pero quizás pueda sorprenderte.

La Pixel Tablet será el primer dispositivo de este tipo fabricado por Google en mucho tiempo (las últimas fueron las Pixel C y Pixel Slate, un par de fracasos). Todos la estamos esperando con ansias y definitivamente las expectativas son bastante altas.

¿Por qué? Porque probablemente Google haya aprendido algunas cosas de esa última experiencia y porque los móviles Pixel son alucinantes. Además, porque Google ha revelado que la Pixel Tablet será una herramienta capaz de integrarse completamente con tu hogar inteligente. Todo esto nos ha puesto los dientes largos, aunque las especificaciones filtradas apuntan a que no será una tablet de gama premium.

Sin embargo, todavía nos faltaba hablar de una cosa muy importante: el precio, que en parte podría determinar el éxito o fracaso de este dispositivo.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros.

— Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2023