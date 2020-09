La popular red social creada por Mark Zuckerberg, no deja nunca de sorprendernos.Hace poco, descubrimos que borrar nuestra cuenta de Facebook puede ser ilegal. Y hoy te vamos a hablar de Selene Delgado López, la usuaria que es amiga de todo el mundo.

Y es que, en los últimos días ha habido un gran revuelo. ¿El motivo? Cada vez más usuarios han visto que esta mujer aparecía en su lista de amigos (cosa que no era verdad), cuando ellos jamás la habían agregado.

¿Por qué aparece Selene Delgado en mi perfil?

El problema es que, esta persona aparece en tu perfil como si estuviera en la lista de amigos. Y aquí fue cuando se empezó a darse a conocer. Y la bola fue a más. Al punto de que muchas personas comenzaron a especular con la posibilidad de que esta mujer fuera realmente la Selene Delgado que desapareció hace unos años en México.

Claro está, la noticia saltó a los medios: ¿Una mujer desaparecida desde hace años reaparece en Facebook y encima es amiga de todos los usuarios de la red social? Un filón para la prensa amarilla.

Al punto de que acabó siendo tendencia en México, llegando fuera de las fronteras para ser un gran fenómeno mundial. El problema es que la respuesta a todo es mucho más sencilla de lo que parece.

Selena Delgado López responde

Para empezar, la pobre mujer contestó a un usuario dejando claro que no es la mujer desaparecida. Y ni mucho menos tiene a todos los usuarios de Facebook como amigos. Tal y como indica Selene, todo se debe a un cúmulo de errores.

Sencillamente, había desactivado la opción que permite que cualquier desconocido te agregue a sus contactos. De esta manera, nadie le puede enviar una solicitud, pero sí enviar mensajes privados. Por este motivo parece que sea un contacto más, pero sencillamente no era así.

Como la situación fue a más, Selene Delgado López finalmente emitió un comunicado en su perfil de Facebook dejando claro que ni está desaparecida, ni es amiga de todas las personas que utilizan la red social:

“Soy Selene Delgado y esta es mi verdad. Por el acoso que he recibido en mi perfil, debí ocultarlo. No crean todo lo que ven. Les comenzaré a contar todo”

“Primero, yo no agregué a nadie de los que decían que los había agregado. Gracias a su acoso, cerraron mi Facebook. Tu (sic) también puedes poner tu perfil así: no se acepta que te manden solicitud de amistad nada más. Esto no quiere decir que seamos amigos en Facebook“.

Como habrás podido comprobar, el misterio era mucho más sencillo de lo que parecía. ¿Te gustaría marcarte un Selene Delgado y que nadie pueda añadirte a Facebook? Tan solo has de ir a la configuración de privacidad de Facebook, y en Configuración y herramientas de privacidad, buscar el apartado Cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo las personas y en ¿Quién puede enviarte solicitudes de amistad? quitar la opción Todos.

Fuente: Clarín