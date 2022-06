La cuarta generación de móviles POCO ya tiene algunos meses entre nosotros, pero para la compañía todavía quedan algunos móviles para presentar. Concretamente, a los POCO X4 les falta su modelo más potente, mientras que a los POCO F4 les falta la variante más sencilla.

POCO ya está preparando el evento de lanzamiento de estos dos modelos, algo que sucederá el próximo 23 de junio. Y están tan ansiosos de su llegada, que han sido ellos mismos quienes filtraron las especificaciones de los POCO X4 GT y POCO F4. Serán un par de bestias, como acostumbra la compañía filial de Xiaomi.

The future is about speed. Unlock possibilities with #POCOX4GT fully packed with MediaTek Dimensity 8100.

More playing, less waiting, and #NoSpeedLimited. pic.twitter.com/GoOJc7IM6I

— POCO (@POCOGlobal) June 18, 2022