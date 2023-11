Seguramente lo sepas, pero tanto la PS4 como la PS5 son capaces de compartir clips de vídeos a través de distintas plataformas sociales. Los streamers y muchos medios relacionados con el mundo de los videojuegos se valen de esto para promocionar su contenido, mientras que otros tantos miles de usuarios lo hacen para compartir algunas curiosidades.

Una de las plataformas compatibles es X (Twitter), pero tenemos una mala noticia en este caso. Las PlayStation 4 y 5 pronto perderán la opción de compartir vídeos en X (Twitter) y solo podrás hacerlo mediante otros métodos. ¿La razón? Tenemos una teoría al respecto, pero sigue leyendo para enterarte de todo.

Desde el 13 de noviembre no podrás compartir vídeos desde las PS4 o PS5 en X (Twitter), ¿por qué?

Desde que se lanzaron, las PS4 y PS5 permiten compartir fácilmente vídeos en X de hasta 30 segundos de tus sesiones de juego. Es tan sencillo como grabar el vídeo y compartirlo (siempre que tengas tus cuentas vinculadas), pero ya no será así.

Sony anunció que a partir de 13 de noviembre ya no podrás compartir vídeos de tus juegos de PS4 y PS5 directamente en tu perfil de X. Algunos usuarios ya han recibido la notificación en sus consolas, pero no es un aviso que haya llegado a todos. La compañía no reveló la razón para eliminar esta funcionalidad de integración, pero tenemos una idea.

Por si no lo sabes, desde enero de este año X comenzó a bloquear montones de clientes y aplicaciones de terceros que utilizaban su API. ¿La causa? El lanzamiento de una nueva API con unos precios exorbitantes para poder usarla. ¿La consecuencia? Un montón de servicios se dieron de baja porque era demasiado dinero a pagar.

Microsoft fue una de ellas, pues las Xbox también tenían una función similar a la de las PlayStation. ¿Su decisión? Eliminar la opción de compartir vídeos de tus sesiones de juego fácilmente en X. Sony no ha confirmado que la razón detrás de su medida sea esta, pero las probabilidades son altísimas.

Ahora bien, puede que esta característica ya no esté habilitada, pero eso no significa que sea imposible compartir vídeos en X. ¿Cómo puedes hacerlo? Te lo explicamos.

Cómo compartir tus clips de PS4 y PS5 en X (Twitter) desde la app de PlayStation

Si disfrutas compartiendo vídeos en X cuando juegas a tus títulos favoritos de PS4 o PS5, no te preocupes. Todavía podrás hacerlo, pero ahora tendrás que apoyarte en la app móvil de PlayStation. ¿Qué es lo que debes hacer? Seguir estos pasos:

Graba tu clip en la consola y guárdalo como normalmente haces. Este proceso hará que se guarde también en la app de PlayStation. Abre la app de PlayStation en tu móvil (debe estar vinculada a la misma cuenta que la consola). Busca en la aplicación el vídeo que guardaste y descárgalo en la galería de tu móvil. Abre la galería, busca el clip y compártelo en X.

Como verás es un proceso un poco más largo que el anterior, pero tampoco demasiado. Aparte, al pasar por tu móvil tendrás acceso a montones de apps de edición con las que podrás hacer tu vídeo todavía más atractivo. Y por si esto no fuese suficiente, también tendrás más opciones para compartirlo. Así ya no parece algo tan malo, ¿cierto?