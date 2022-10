Aquí ya te mostramos todas las características y funciones que tiene el nuevo Google Pixel Watch. Sin embargo, no hicimos mención de la función de detección de caídas, ya que no la incluye de fábrica. Google dijo que el reloj podrá detectar caídas, pero en 2023. No dijeron en qué momento de 2023 el Google Pixel Watch recibirá la actualización que hará posible la detección de caídas, pero al menos confirmaron que la tendrá.

En la página de soporte del Google Pixel Watch dicen que la función no llegará en este invierno, por lo que lo más probable es que aterrice en algún momento del primer trimestre del año que viene. Aquí te mantendremos informado.

¿Cómo es la detección de caídas del Google Pixel Watch?

La detección de caídas es una función que ya hemos visto en los relojes de Apple. Consiste en detectar, partiendo del movimiento de la muñeca donde llevas el smartwatch y utilizando un conjunto de algoritmos y sensores, si te has caído de una altura considerable. Una vez que la función se dé cuenta de que te has caído, hará una llamada a los servicios de emergencia de forma automática (no sin antes preguntarte si quieres hacerlo) para que te ayuden.

Esta función también se puede configurar para que, en lugar de llamar a los servicios de emergencia, llames a un contacto específico que pueda auxiliarte. Es muy similar a la detección de choques del iPhone 14 Pro.

Por cierto, hay regiones en los que el Google Pixel Watch no podrá llamar de forma automática a los servicios de emergencia, como Alemania y Australia, por restricciones de los propios países. Sin embargo, el reloj siempre te mostrará la opción de llamar de forma manual.

Sin duda alguna, esta función resultará muy útil para todos, pero sobre todo para ancianos con una edad muy avanzada y otras personas que, por una razón u otra, son propensos a sufrir caídas. Recordemos que este smartwatch también puede medir la frecuencia cardiaca continua, la calidad de sueño, la actividad diaria y la salud femenina. Además, es capaz de hacer electrocardiogramas y medir la saturación de oxígeno en la sangre, aunque esta última función también se añadirá pronto con una actualización.