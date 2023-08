A finales del mes de junio, el mundo de Internet se revolucionó con un tweet de Elon Musk en el que mencionaba que está dispuesto a pelear contra Zuckerberg, lo que abrió las puertas a lo que podía ser el combate del año. Y aunque al principio parecía una broma entre estos dos magnates de las redes, todo cambio cuando el CEO de Meta aceptó la propuesta de enfrentarse en un octágono contra el dueño de Twitter y Tesla.

Pues bien, hasta ahora todo parecía indicar que íbamos a disfrutar de este combate antes de que terminara el año. De hecho, Dana White, el presidente de la UFC, dio una entrevista a The New York Times en el que reveló que sería el encargado de coordinar la pelea y ofreció nuevos detalles sobre su posible fecha y lugar de enfrentamiento.

Sin embargo, parece que nos quedaremos con las ganas de ver el Zuckerberg vs. Musk. Y es que el CEO de Meta acaba de publicar un mensaje en el que revela que está cansado de las excusas y la falta de seriedad del magnate sudafricano. A continuación, te contamos todos los detalles de las últimas declaraciones de Zuckerberg y Musk sobre lo que pudo ser el combate del año.

Zuckerberg se cansa de los titubeos de Musk y pone fin a su pelea

En un mensaje publicado en su cuenta de Threads, Mark Zuckerberg menciona que «Creo que todos estamos de acuerdo en que Elon no es serio y es hora de seguir adelante. Le ofrecí una cita real. Dana White ofreció hacer de esto una competencia legítima para la caridad. Elon no quiere confirmar una fecha, luego dice que necesita cirugía, y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero».

Además, el CEO de Meta agrega que «Si Elon alguna vez se toma en serio una fecha real y un evento oficial, ya sabe cómo ponerse en contacto conmigo. De lo contrario, es hora de seguir adelante. Voy a centrarme en competir con gente que se toma el deporte en serio». Ante esto, Elon respondió con el siguiente tweet que dejamos aquí abajo:

This is the full message: pic.twitter.com/UzbKoIkFOc — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2023

En la publicación, se puede ver algunos de los últimos mensajes que intercambiaron los magnates. Mark Zuckerberg parece enojado y aclara que no quiere seguir promocionando algo que no sucederá. Por su parte, Musk menciona que no ha practicado mucho y que cree que la diferencia de tamaño hace improbable una pelea real de MMA entre los dos, por lo que le ofrece hacer una prueba en su octágono, algo que parece haber terminado con la paciencia de Zuckerberg.

Y tú… ¿Quién crees que habría ganado en una pelea entre Zuckerberg y Elon Musk?