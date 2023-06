Los magnates Elon Musk y Mark Zuckerberg quieren pelear y están listos para hacerlo en una jaula. Ambos han lanzado desafíos y están dispuestos a enfrentarse en un combate de alto perfil. La situación se ha vuelto emocionante, ya que Musk ha dejado claro que está dispuesto a pelear, y Zuckerberg no ha dudado en responder de manera valiente, animando a Musk a enviarle la ubicación para que el enfrentamiento pueda llevarse a cabo.

Si las disputas multimillonarias realmente se vuelven físicas, Zuckerberg podría tener una ventaja, puesto que durante la pandemia de COVID-19, el CEO de Meta decidió aprovechar el tiempo y aprender jiu-jitsu brasileño, e incluso ganó recientemente su primer torneo local en California. Sin embargo, Musk podría tener cierta ventaja, porque el empresario de Tesla y SpaceX es conocido por ser un hombre de estatura y complexión imponente. De llevarse a cabo, ¿quién saldrá victorioso?

De la red social al octágono: Mark Zuckerberg y Elon Musk quieren pelear

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

La rivalidad entre Elon Musk, el líder de Tesla, SpaceX y Twitter, y Mark Zuckerberg, el CEO de Meta (la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), ha alcanzado un nuevo nivel. Musk sorprendió a todos al tuitear que estaba dispuesto a pelear en una jaula contra Zuckerberg. Como aspirante a luchador de artes marciales mixtas (MMA), Zuckerberg no se quedó atrás y respondió publicando una captura de pantalla del tweet de Musk en Instagram, desafiándolo con las palabras «Envíame la ubicación».

La respuesta de Musk no se hizo esperar, y respondido eligiendo el Octágono de Las Vegas. Para aquellos que no están familiarizados, este recinto es el área de competencia usada en las peleas de Ultimate Fighting Champions (UFC), que tiene su sede en Las Vegas, Nevada. Musk siempre ha sido muy claro al expresar su opinión sobre el ejercicio físico, y de manera muy divertida escribió: «Tengo una estrategia infalible llamada The Walrus (La Morsa), donde simplemente me recuesto sobre mi oponente, ¡y no hago absolutamente nada!

Millonarios enfrentados en una batalla épica

La historia de fondo de esta batalla tiene su origen desde que se reveló que Instagram está preparando su propio Twitter. Desde entonces, Elon Musk ha estado bromeando acerca de Mark Zuckerberg con comentarios como «Zuck my”. En términos de peleas entre los CEO multimillonarios de la tecnología, Musk versus Zuckerberg sería lo mejor posible.

Aunque Twitter ha perdido el 66% de su valor, Musk de 51 años, aún sigue teniendo una de las fortunas más grandes, de casi 200 mil millones de euros. Por otro lado, Zuckerberg de 39 años, tiene un patrimonio de alrededor de 90 mil millones de euros. Por eso, independientemente de quién gane esta pelea, dudamos que la razón sea el dinero. Pero, estamos seguro de que este encuentro será una de las batallas más emocionantes y entretenidas de todos los tiempos.

En tal sentido, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, los intercambios de comentarios se han vuelto virales y los usuarios debaten quién ganaría la contienda, mientras que otros han publicado memes que incluyen carteles simulados que anuncian la pelea. Pero, ¿dos multimillonarios realmente van a pelear? Nadie sabe con seguridad. Pero las cosas podrían ponerse realmente interesantes.

La posibilidad de ver a estos dos gigantes tecnológicos luchar en el octágono, ha creado gran expectativa. ¿Quién crees que será el ganador?

Fuente |The Verge