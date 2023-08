En junio, Elon Musk y Mark Zuckerberg acordaron enfrentarse dentro del octágono de Las Vegas. Las apuestas para este posible combate aumentaron el mes pasado debido al lanzamiento de un nuevo competidor de Twitter por parte de Meta llamado Threads. Ahora, el cofundador de Facebook ha vuelto a plantear la posibilidad de una pelea de artes marciales mixtas. Por otra parte, Musk dice que ya está preparándose para ella.

Al parecer, el enfrentamiento seguirá un enfoque similar al de las peleas convencionales, que se llevan a cabo en Ultimate Fighting Championship. En julio, The New York Times reportó que el presidente de la UFC, estaba en proceso de intentar coordinar el enfrentamiento entre los líderes tecnológicos. Pero, la pregunta que actualmente está sobre la mesa es ¿cuándo será la pelea Elon Musk vs. Mark Zuckerberg? Aquí veremos todos los detalles.

Detalles de la pelea Elon Musk vs. Mark Zuckerberg

Las diferencias entre los magnates Zuckerberg y Musk no son novedad para la comunidad tecnológica. A lo largo de la historia, han tenido desacuerdos en temas que van desde la Inteligencia Artificial y las redes sociales hasta la exploración espacial. Sin embargo, parece que esta rivalidad está a punto de convertirse en una pelea real.

Aunque el enfrentamiento entre estos gigantes tecnológicos parecía haberse debilitado en estas últimas semanas, un anuncio reciente de Elon Musk parece haber avivado el fuego. Los dos multimillonarios aparentemente ya han fijado una fecha y un lugar para el enfrentamiento.

¿Cuándo será la pelea Elon Musk vs. Mark Zuckerberg?

En un intercambio público en las redes, Zuckerberg afirmó estar listo para un enfrentamiento, pero destacó que Musk aún no ha confirmado la fecha. Zuckerberg mencionó una fecha tentativa, el 26 de agosto, pero señaló que Musk no ha dado su aprobación. Estas fueron sus palabras:

«Estoy listo hoy. Sugerí 26 de agosto cuando me desafió por primera vez, pero no ha confirmado. No aguanto la respiración», escribió Zuckerberg en Threads en respuesta a Musk.

Aunque el CEO de Meta bromeó con que no había muchas esperanzas, afirmó que está dispuesto a competir y seguirá haciéndolo con otros desafiantes. En respuesta, Musk dijo que la fecha aún está en discusión y compartió que podría necesitar una cirugía antes del enfrentamiento debido a una resonancia magnética programada.

“La fecha exacta aún está en movimiento. Mañana me haré una resonancia magnética del cuello y la parte superior de la espalda», escribió Musk en una publicación en la red social X. «Podría requerir cirugía antes de que la pelea pueda llevarse a cabo. Lo sabremos esta semana”.

¿Dónde se llevará a cabo el enfrentamiento Musk vs. Zuckerberg?

Some chance fight happens in Colosseum — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

Aunque aún no se ha confirmado el lugar exacto, a finales de junio se presentó una interesante propuesta. El gobierno italiano ofreció el majestuoso Coliseo de Roma como sede para el evento. El ministro de cultura del país habría contactado a Mark Zuckerberg, CEO de Meta, para proponer el emblemático anfiteatro como escenario para el enfrentamiento entre él y Elon Musk, una sugerencia que ha sido confirmada por el propio fundador de Tesla.

Después de que se diera a conocer que las autoridades italianas habían establecido comunicación con Zuckerberg, Elon Musk tuiteó: “Hay posibilidades de que la pelea suceda en el Coliseo”. Todo indica que ambos han acordado enfrentarse en este icónico lugar, dadas las declaraciones públicas de Musk en su perfil de Twitter. Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado más detalles al respecto.

¿Dónde se transmitirá la pelea?

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

La posible pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg será transmitida en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), según un anuncio de Musk en un par de tuits. Musk mencionó que estaba entrenando intensamente y que los ingresos del evento irán a la caridad para los veteranos de guerra.

En tal sentido, Zuckerberg le preguntó a Musk si sería más prudente considerar una plataforma diferente para la transmisión de la pelea. “¿No deberíamos usar una plataforma más fiable que realmente pueda recaudar dinero para caridad?”, escribió el magnate y entrenador de jiu-jitsu.

Por el momento, la batalla entre Elon Musk y Mark Zuckerberg sigue siendo en las redes. Los fanáticos esperan con entusiasmo la confirmación de esta pelea tan esperada.