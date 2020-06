Por si no lo sabías, los teléfonos más potentes de Samsung generalmente usan pantallas OLED fabricadas por la misma empresa surcoreana. Sin embargo, había salido a la luz el rumor de que Samsung estaba considerando usar pantallas hechas por BOE. Pero ahora, se ha revelado que estas pantallas chinas que montaría el Galaxy S30 no dan la talla.

Según la tienda DDaily, los paneles suministrados por BOE no pasaron las pruebas de calidad de Samsung. También dejaron claro que la marca estaba interesada en usar estas pantallas chinas para la serie Galaxy S del año entrante.

El sitio web señala que los paneles se instalan en un teléfono después de pasar las pruebas de calidad y las pruebas de producción en masa. Lamentablemente, las pantallas de BOE no pudieron superar este primer obstáculo. De igual forma, en DDaily aseguran que todavía hay tiempo de rectificar para que la pantalla pase las pruebas.

Por otro lado, el experto en pantallas Ross Young tuiteó que tanto BOE como el fabricante de pantallas China Star no pudieron ingresar a Samsung y al Galaxy S30. Parece que Samsung rechazó esta alternativa a las pantallas de Samsung Display, pero aún falta esperar una respuesta final por parte de la empresa. Sea como sea, lo único seguro es que a esta poderosa marca de tecnología no le gustaron mucho las pantallas de BOE.

Yes we heard that both BOE and China Star failed to get into Samsung through the S21.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 10, 2020