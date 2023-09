Es casi un hecho que en las próximas semanas OnePlus lanzará una versión más económica de su tablet OnePlus Pad. Se llamará OnePlus Pad Go y ya sabemos gran parte de sus especificaciones gracias a las filtraciones que hemos recibido en los últimos días. Ahora, se ha revelado que OPPO (que pertenece a la misma empresa matriz que OnePlus) también lanzará esta tablet con otro nombre.

La OPPO Pad Neo con el número de modelo OPD2303 ha aparecido en el sitio web de certificación NBTC de Tailandia y todo parece indicar que será exactamente igual a la OnePlus Pad Go. Recordemos que es bastante común que estas empresas lancen un mismo producto bajo nombres distintos con el objetivo de adaptarse a distintos mercados.

La OPPO Pad Neo será la cuarta tablet de la compañía y la más barata de todas

Hasta ahora, la compañía china tiene en su catálogo de tablets tres modelos: OPPO Pad, OPPO Pad 2 y OPPO Pad Air. La OPPO Pad Neo será el cuarto y, sabiendo que OPPO usa el apellido «Neo» para sus modelos más económicos, lo más probable es que sea la más barata de todas.

¿Por qué creemos que será una versión renombrada de la OnePlus Pad Go? Porque tiene el número de modelo OPD2303, mientras que la OnePlus Pad Go tiene los números de modelo OPD2304 y OPD2305. Esto no debería sorprendernos, ya que el OnePlus Pad y el OPPO Pad 2 también son versiones renombradas el uno del otro.

Las especificaciones que se han filtrado de la OnePlus Pad Go y que, por lo tanto, serán las de la OPPO Pad Neo, serán las siguientes:

Pantalla de 11,35 pulgadas con panel LCD y resolución 2.4K .

. Procesador MediaTek Helio G99 .

. RAM de 8 GB .

. Almacenamiento de 256 GB en formato UFS 2.2.

en formato UFS 2.2. Cuatro altavoces con Dolby Atmos .

. Batería de 8000 mAh y puerto USB-C.

y puerto USB-C. Cámara frontal de 8 MP y cámara trasera de 8 MP .

y cámara trasera de . Sistema operativo OxygenOS 13.2 basado en Android 13.

Se espera que en los próximos días sepamos más sobre la OnePlus Pad Go y su hermana gemela OPPO Pad Go. El lanzamiento de la primera debería ser el 6 de octubre.