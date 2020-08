Al final sucedió lo impensable, una de las capas de personalización más querida por los usuarios de Android, Oxygen OS, se contaminó de bloatware. Muchos usuarios han empezado a reportar en las redes que sus móviles OnePlus están llenos de morralla, y no de cualquiera.

Resulta que OnePlus está instalando mucho bloatware de Facebook en sus móviles, y lo peor es que una parte no puede desinstalarse. ¿Lo has notado recientemente? ¿A cuáles móviles afecta? ¿Cuál es la justificación de la empresa?

Los servicios de Facebook presintalados en los OnePlus siempre están ejecutándose

La historia de Android con el bloatware es de larga data. Como tal, la culpa no viene del sistema operativo de Google, sino de los fabricantes. Incluso las mejores capas de personalización traen al menos un par de aplicaciones que no pueden desinstalarse, y que nunca llegamos a utilizar.

Esto es muy normal, pero el problema llega cuando no son un par sino muchas, y no están para nada justificadas. Los casos más famosos son los de Samsung y Huawei, que abarrotan sus móviles con bloatware difícil de desinstalar. Y justo en la acera contraria estaba OnePlus con Oxygen OS, que desde sus inicios los usuarios la amaron porque venía prácticamente limpia de fábrica. Sí, estaba.

Desde el lanzamiento de los OnePlus 8, y ahora con el OnePlus Nord, los móviles de OnePlus traen de serie múltiples aplicaciones y servicios de Facebook preinstalados. Esto no sería problema alguno si habláramos únicamente de Instagram, Facebook y Messenger, que se usan mucho y son desinstalables, pero hay más.

Además de estas, OnePlus también presintala en sus móviles Facebook Services, Facebook App Manager y Facebook App Installer. Estos tres servicios se encargan de manejar, actualizar e instalar las apps de Facebook, incluso sin necesidad de pasar por la Play Store.

Por defecto, ninguna de ellas puede desinstalarse por ser aplicaciones de sistema, pero eso es solo parte del problema. Facebook durante años ha sido acusada de hacer un uso incorrecto de los datos de sus usuarios, y estos tres servicios siempre están en ejecución. Hasta el momento no se sabe por qué siempre funcionan en segundo plano, y qué datos son los que recaban, lo que da para dudar.

Aunque no se desinstalan, por suerte pueden deshabilitarse y que dejen de funcionar, pero esto no debería ser así. No obstante, OnePlus se justifica.

OnePlus se justifica, y asegura que seguirá preinstalando apps de sistema de Facebook

Distintos medios llamaron a OnePlus para intentar aclarar esta situación, y las razones detrás de esta decisión tan controversial. La compañía no solo confirmó que están preinstalando apps de Facebook en todos sus nuevos móviles a nivel mundial, sino que además seguirán haciéndolo.

Al preguntarles la razón, OnePlus alegó que esto permite mejorar la integración de las apps de Facebook con el sistema, así como la eficiencia de la batería. De hecho, también mencionaron que sucede algo similar con la app de Netflix que está preinstalada, pues mejora la reproducción HDR. Esto último es bastante curioso, porque Netflix tenía problemas con los OnePlus 8, y en su momento dijeron que era por Widevine.

Por una parte puede ser cierto lo que dicen, ya que las apps de Facebook siempre se han caracterizado por consumir muchísimos recursos. No obstante, el instalar aplicaciones de sistema así por así da para pensar, en especial por todos las acusaciones que se hacen contra Facebook.

¿Oxygen OS está camino a convertirse en una capa de personalización del montón? ¿Te parece correcta esta decisión?