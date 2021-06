La familia Nord de teléfonos OnePlus ha sido todo un éxito para la compañía que planea seguir lanzando móviles de gama media este año. El próximo en la lista es el OnePlus Nord CE que llegará el próximo 10 de junio. Luego, será el turno del OnePlus Nord N200 5G que recientemente fue anunciado por el CEO de OnePlus, Pete Lau, en una entrevista para PCMag donde reveló algunos detalles de este nuevo móvil.

Lo más interesante que dijo fue que el OnePlus Nord N200 5G será el smartphone con 5G más barato del catálogo de la compañía. Acompáñanos a conocer sus primeros detalles, pues seguramente se convertirá en el próximo móvil que querrás tener.

El CEO de OnePlus reveló que estas serán las características del nuevo OnePlus Nord N200 5G:

El diseño que tendrá es el que puedes ver en la imagen de arriba que encabeza este apartado. No tiene nada de especial o raro, así que no hay mucho que decir al respecto.

Algo más que se sabe acerca del sucesor del OnePlus Nord N100 es que estará dirigido al mercado estadounidense. Eso no significa que no será lanzado en otros países, pero seguramente solo se pondrá a la venta en Estados Unidos durante sus primeros meses de vida.

Pete Lau confirmó al medio de comunicación que el OnePlus Nord N200 5G costará menos de 250 dólares. Es decir, al cambio, valdrá unos 205 euros. Sin dudas, debutará con un precio muy atractivo para un móvil 5G que tendrá toda la calidad que distingue a los dispositivos de OnePlus.

[Exclusive] In all likelihood, OnePlus will launch its OnePlus Nord N200 on June 15.

Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusNordN200

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 7, 2021