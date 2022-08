OnePlus lanza su metaverso en Roblox y te regala auriculares por visitarlo

Roblox se está convirtiendo en una de las mejores plataformas para crear espacios virtuales y experiencias inmersivas. Y esto no solo lo saben sus jugadores casuales, también las empresas. Recientemente, hemos visto como Spotify, Nike, Vans entre otras marcas, han presentado sus metaversos en Roblox.

Ahora, ha llegado el turno de que un fabricante de móviles incursione dentro del mundo de posibilidades de Roblox. Así es, OnePlus ha presentado oficialmente su parque de diversiones virtual dentro de la plataforma y además te premia por visitarlo. ¿Quieres saber más? Pues enseguida te contamos los detalles de esta noticia.

El fabricante chino de móviles ha anunciado OnePlus World, una especie de metaverso creado en Roblox inspirado en el catálogo de productos que ofrece la marca. En este espacio virtual puedes encontrar estaciones de carga SuperVOOC (como la tecnología de carga rápida de sus dispositivos) con la que puedes hacer que tu personaje corra más rápido.

Our #OnePlus World is officially LIVE on @roblox

*Hint Hint* Find the secret codes in the world to get a free pair of OnePlus Buds!

Check it out here! https://t.co/64QbEXBdWn pic.twitter.com/785VD2tVMS

— OnePlus➕ (@OnePlus_USA) August 1, 2022