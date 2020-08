Por muchos años, la marca OnePlus ha sido sinónimo de smartphones de gama alta que usan procesadores de la serie Snapdragon 800. Eso cambió este año cuando la marca china decidió volver a la gama media con el OnePlus Nord. Al parecer, a la compañía le ha dado muy buenos resultados expandirse a otros mercados, pues desde Android Central reportan que ahora lanzarán un móvil de gama baja para satisfacer a los clientes con presupuestos limitados.

El dispositivo usará el procesador Snapdragon 460 y su nombre en código es Clover (Trébol, en español). Por tanto, tentativamente se llamará OnePlus Clover y será el primer móvil de gama baja en la historia de la marca. La fuente de esta información también reveló las principales características y el precio del móvil, así que acompáñanos a descubrir cómo será.

Así será el OnePlus Clover, un gama baja con cámara triple y batería de 6000 mAh

El OnePlus Clover será un gama baja moderno. Eso significa que tendrá mucha memoria RAM, una gran cantidad de almacenamiento y una batería inmensa. Además, montará una cámara triple y una modesta pantalla LCD con resolución HD+. Aquí te dejamos su ficha técnica filtrada para que lo juzgues tú mismo:

Pantalla IPS LCD de 6,52″ con resolución HD+ (1560 x 720).

con resolución HD+ (1560 x 720). Procesador Snapdragon 460 con gráfica Adreno 610.

con gráfica Adreno 610. 4 GB de RAM .

. 64 GB de almacenamiento interno ampliable con MicroSD.

de almacenamiento interno ampliable con MicroSD. Cámara trasera triple de 13 MP con f/2.2 + 2 MP con f/2.4 + 2 MP con f/2.4.

con f/2.2 + 2 MP con f/2.4 + 2 MP con f/2.4. Batería de 6000 mAh con carga rápida de 18W .

. Sistema operativo OxygenOS 10 con Android 10 .

. Conectividad : 4G, WiFi AC y Bluetooth 5.0.

: 4G, WiFi AC y Bluetooth 5.0. Extras: lector de huellas trasero y jack de audio de 3.5 mm.

Como verás, el punto más bajo del OnePlus Clover será su pantalla que no alcanza la resolución Full HD+. Sin embargo, considerando que su procesador Snapdragon 460 soporta un máximo de tasa de refresco de 60 Hz a resolución Full HD+, es posible que a resolución HD+ la pantalla de este OnePlus Clover alcance los 90 Hz de tasa de refresco. Después de todo, el año pasado OnePlus prometió que todos sus móviles futuros tendrán pantallas a 90 Hz.

Por otro lado, su cámara triple de 13 MP parece que no podrá hacer grandes cosas. Si bien la fuente no especifica los tipos de sensores que tendrá, probablemente sus dos sensores secundarios de 2 MP serán un macro y uno de profundidad, los cuales no son muy útiles. Y es que sensores como los ultra gran angular y los telefoto requieren más megapíxeles para funcionar bien.

Pero lo mejor del OnePlus Clover será sin dudas su autonomía. Montará una enorme batería de 6000 mAh con carga rápida de 18W. Teniendo en cuenta que será un dispositivo 4G con un sistema operativo bastante limpio y eficiente como lo es OxygenOS 10 (basado en Android 10), fácilmente tendrá una autonomía de varios días.

¿Cuánto valdrá el OnePlus Clover y cuándo se lanzará?

Se espera que el OnePlus Clover sea lanzado a nivel global a finales de este mismo año. Su precio rondará los 200 dólares (unos 170€ al cambio), por lo que será el teléfono más barato de la historia de OnePlus. Ahora bien, no será tan barato como el Redmi 9 de Xiaomi, por ejemplo, que tiene características similares y vale 160€. Así que, coméntanos… ¿crees que a OnePlus le irá bien con un móvil de gama baja como este?