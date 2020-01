qualcomm snapdragon 720G, 662 y 460 todas las especificaciones

Hace poco conocimos a los Snapdragon 865 y Snapdragon 765/765G, los nuevos procesadores de la gama alta y gama media-alta de Qualcomm. Lo que está muy bien, ya que a muchos nos gusta ver lo mejor y más potente de la marca. Sin embargo, no deberíamos descuidar los chips de gama media y baja, que son precisamente donde está el grueso de las ventas de los fabricantes. Principalmente en mercados como China o La India. Los cuales, no son para nada despreciables sino todo lo contrario.

Tomando en cuenta esto último, Qualcomm no ha perdido el tiempo y ya ha presentado los Snapdragon 720G, 662 y 460 en un evento en Nueva Delhi, la India. Estos chips traen novedades interesantes (algunos más que otros) y están pensados para convivir con sus predecesores.

En el caso del Snapdragon 720G, este viene a ubicarse por encima de los Snapdragon 710 y 712, ambos chips con una combinación de potencia y eficiencia difícil de superar. En cambio, el Snapdragon 662 quedaría entre el SD 660 y SD 665. Por último, el Snapdragon 460 representa un cambio radical que beneficiará enormemente la experiencia de los móviles de gama baja, comparado con el SD 450.

Para conocer más sobre estos procesadores y sus principales características, aprovechemos para compararlos con los procesadores que les preceden:

El Snapdragon 720G es una clara mejoría, tanto del SD 710 como del 712. Pero además, la G nos indica que este chip está orientado al sector gaming, igual que el SD 730G o el SD 765G.

La potencia de este procesador está garantizada, gracias a sus núcleos Kryo 465 con configuración big.LITTLE y arquitectura en 8nm. Por otro lado, la mejoría en la inteligencia artificial asegura una experiencia en juegos, capacidad fotográfica y rendimiento en general mejor y más eficiente.

También, aprovechando la novedad de las pantallas con tasa de refresco superior a los 60 Hz, los móviles que lleven este procesador podrán incluir una pantalla de 120 Hz. Otra mejora considerable está en la conectividad Wifi, Bluetooth y como extra, se incluye el soporte para el sistema de posicionamiento satelital de la India; NavIC.

El Snapdragon 662 es una opción más económica en la gama media, que queda por debajo del SD 665 pero no por ello deja de ser una buena opción. De hecho, solo cambia para mejor en aspectos como el Spectra 340T ISP con el que podrá ofrecer mejores imágenes en escenarios de poca luz, además de incluir soporte para opciones de realidad aumentada a través de la cámara. También incluye Wifi-6, Bluetooth 5.1, aptX y soporte para NavIC.

Qualcomm incluye por primera vez en la familia 400 los núcleos Kryo con este procesador. De hecho, el fabricante promete que, comparado con el SD 450, el rendimiento mejora en un 70%. Como si no fuese suficiente con esto, también incluye la GPU Adreno 610, que hasta ahora había pertenecido a la familia 600 en adelante. Esto repercutirá positivamente no solo en el rendimiento general de los dispositivos, sino también en la experiencia de juegos.

Sin quitarle mérito a los otros procesadores que han sido presentados junto al SD 460, creemos que este es el que trae un mayor cambio en el sector al que pertenece. El Snapdragon 460 es una mejoría total de los chips de gama baja de Qualcomm, esto significa que por un muy bajo precio, los usuarios que compren móviles con este procesador tendrán una experiencia de usuario más que decente y cada vez más cercana a la gama media.

Esto solo nos hace pensar una cosa… con el avance de la tecnología cada vez es más difícil diferenciar a un móvil de gama baja a uno de gama media y los mismo con los gama media de la gama alta.

Como habrás notado, las principales mejorías de estos procesadores están en la conectividad Wifi-6, hasta ahora disponible solo en la gama alta, Bluetooth 5.1 para mejorar el ahorro energético y latencia, además de funciones mejoradas en la inteligencia artificial (AI).

Lamentablemente, entre las mejorías de estos procesadores no se incluye la conectividad 5G, la cual, todavía está restringida para la gama alta y ahora también para la gama media-alta en móviles como el Redmi K30/K30 5G. Quizás, en una o dos generaciones más podamos ver el primer procesador Snapdragon de gama media o baja con conectividad 5G.

Esto es algo que seguro desmotivará a algunos, pero Qualcomm tiene razones para no hacerlo, al considerar que esta tecnología no es prioridad en estos rangos de precios, especialmente porque a las redes 5G aún le falta mucho por establecerse bien. Sin embargo, es importante mencionar también que han mejorado la conectividad 4G al incluir soporte dual VoLTE, en el Snapdragon 720G.

It’s time for the big reveal!#realme will be among the first smartphone brands to launch the @qualcomm_in Snapdragon 720G in the upcoming smartphones.

More information on this coming soon! RT if excited pic.twitter.com/MWaHNCHFsT

— Madhav 's Lifestyle (@MadhavSheth1) January 21, 2020