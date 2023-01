Hace unas semanas se lanzaron en China los nuevos auriculares inalámbricos de OnePlus llamados OnePlus Buds Pro 2. Una de sus características que la marca más destacó durante la presentación fue el audio espacial, aunque no especificaron cómo funcionaría esta tecnología y si es compatible con los dispositivos Android o solo con iOS. Para aclararlo, la compañía ha salido a confirmar que los OnePlus Buds Pro 2 serán de los primeros auriculares TWS compatibles con la función de audio espacial de Android 13.

Vale la pena mencionar que, actualmente, los únicos auriculares Bluetooth de este tipo que soportan el audio espacial de Android 13 son los Google Pixel Buds Pro, aunque todavía están a la espera de una actualización de firmware que habilite esta función. Así que, técnicamente, los OnePlus Buds Pro 2 son los primeros auriculares TWS que pueden hacer uso del audio espacial de Android. Eso sí, recién llegarán al mercado global el próximo 7 de febrero junto con el nuevo OnePlus 11.

Así funcionará el audio espacial en los OnePlus Buds Pro 2 con Android 13

Una de las grandes novedades de Android 13 es la incorporación de una nueva tecnología de audio espacial desarrollada por Google. Al igual que las tecnologías de este tipo que ya conocemos, el audio espacial de Android 13 te permite disfrutar de un sonido envolvente o 3D que hace posible identificar objetos en un entorno virtual de tres dimensiones con solo tus oídos. De momento, solo las aplicaciones de películas y series como Netflix, YouTube, Google TV y HBO Max pueden aprovechar las bondades del audio espacial de Android 13 para ofrecerte su contenido de una forma más inmersiva.

Sin embargo, en un futuro no muy lejano no nos extrañaría que el audio espacial se implemente en los juegos y las apps de música de Android. ¿Qué tiene de diferente el audio espacial de Google? Que está optimizado específicamente para dispositivos Android, como móviles y tablets. Por otra parte, cabe aclarar que no todos los dispositivos con Android 13 pueden habilitar el audio espacial. Al momento de escribir este artículo, solo los Google Pixel 6 y 7 pueden activar el audio espacial. Suponemos que el OnePlus 11 cuando llegue al mercado también podrá hacerlo.

Para hacer uso de esta función, los OnePlus Buds Pro 2 cuentan con sensores IMU, un algoritmo de renderizado espacial y sensores de movimiento de seis ejes que realizan el seguimiento de la cabeza. Dicho sea de paso, su sonido corre a cargo de dos drivers: uno de 11 mm para los graves y otro de 6 mm para los agudos y medios. Además, incorporan cancelación inteligente del ruido adaptativa (ANC) para eliminar el sonido ambiente hasta 48 dB.

Su precio de lanzamiento en China es de 899 yuanes, que al cambio serían unos 122 €. Eso sí, en el mercado global seguramente costarán unos 150 €.

