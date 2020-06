Xiaomi es conocida mundialmente por ofrecer todo tipo de dispositivos con una relación calidad / precio inigualable, y no hablamos únicamente de móviles. Pero, ¿qué sucede cuando estos productos están de oferta en alguna tienda? ¡Se convierten en súper chollos!

Y precisamente a eso venimos hoy, porque hay tres dispositivos Xiaomi a un precio que no puedes dejar escapar. Ojito, que entre ellos está el Poco F2 Pro.

Poco F2 Pro, el flagship killer de 2020 puede ser tuyo al mejor precio de su historia

El Poco F2 Pro era el dispositivo de Xiaomi más esperado del año, y no decepcionó cuando lo presentaron. Es un móvil con un rendimiento excelente, capaz de rivalizar con los mejores móviles de 2020, y costando la mitad de su precio.

Es un dispositivo que fácilmente podría ser un smartphone gamer, pero además es excelente para los aficionados de la fotografía. ¿Cómo aseguramos esto? Porque el Poco F2 Pro tiene cuádruple cámara trasera, con un sensor principal de 64 MP, y una cámara motorizada para selfies de 20 MP.

No hay nada en este móvil que no sea fabuloso, y que no lo haga un digno sucesor del Poco F1 original. ¿Quieres comprobar que no mentimos? Mira las especificaciones del Poco F2 Pro y querrás correr a comprarlo, porque tiene hasta conectividad 5G:

Pantalla AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), HDR10+, DCI-P3 100%, certificación TÜV Rheinland y brillo máximo de 800 nits (HBM).

(2400 x 1080), HDR10+, DCI-P3 100%, certificación TÜV Rheinland y brillo máximo de (HBM). Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 6 / 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento.

Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP.

de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP. Cámara frontal motorizada para selfies de 20 MP.

Batería de 4700 mAh con carga rápida de 30W .

. Android 10 con MIUI 11.

Y todo los extras que necesitas como el WiFi AX de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, infrarrojos, jack de audio y más…

El Poco F2 Pro de 6 GB + 128 GB está disponible en Banggood por solo 459 euros, ¡el mejor precio desde que se lanzó! Además, el envío es directamente desde España.

Redmi TV Bar, la barra de sonido perfecta para acompañar tu Smart TV

Hace unas semanas, Xiaomi presentó en China un accesorio que nos dejó enamorados por sus especificaciones y precio. Hablamos de la Redmi TV Bar, una barra de sonido con 30W de potencia que mejorará tus momentos de cine y series.

Es el complemento ideal no solo para tu Smart TV, sino también para que escuches tu música favorita de Spotify o cualquier otra plataforma. La Redmi TV Bar te asegura el mejor sonido posible gracias a sus cuatro altavoces, y un rango de frecuencias que va de los 80Hz a los 20000Hz.

Además, esta barra de sonido es muy ligera, pesa solo 1,5 KG, por lo que puedes colgarla en la pared sin miedo a que se caiga. En lo que a conectividad se refiere, la Redmi TV Bar tiene Bluetooth 5.0. Pero además, también cuenta con entrada S/PDIF y jack de 3,5 mm por si quieres asegurar el mejor sonido con conexión física.

Con un precio de poco más de 59 euros luego de aplicar el cupón BGSPRMS, es una compra fantástica para esas tardes de Netflix en el sofá. Una buena opción si quieres una barra de sonido Xiaomi.

Roborock S5 Max, un robot aspirador increíble por menos de 400 euros

Después del fiestón que te montarás con tu nueva barra de sonido, hará falta que alguien te ayude a limpiar la casa. Para eso está el Roborock S5 Max, un robot aspirador con todas las funciones necesarias para que te acuestes a dormir y despiertes con la casa limpia.

No solo aspira el polvo y la basura, sino que también friega. El S5 Max tiene un depósito de agua de 290 ml, lo que le permite fregar un área de 200 metros cuadrados sin problema. Aparte, su algoritmo de limpieza también calculará cuál es la ruta más eficiente a seguir, ahorrando un 15% de tiempo y también algo de energía.

El Roborock S5 Max tiene una potencia de succión de 2000 Pa, y un depósito de basura de 460 ml. Y con su batería de 5200 mAh, logra una autonomía de 190 minutos en modo silencioso. Además, como buen robot inteligente, cuando se está quedando sin energía, se va a la base de carga automáticamente para no quedarse tirado en mitad del pasillo.

¿Algo más? Sí, el S5 Max también puede ser programado para saber en cuáles lugares de la casa puede limpiar y en cuáles no. Así evitas un accidente con tu alfombra favorita, y también puedes ordenarle que no limpie en ciertos lugares a menos que tú se lo indiques.

En fin, el Roborock S5 Max es un robot aspirador increíble, y puede ser tuyo por solo 397 euros, un precio súper competitivo. Cuidado, debes colocar el envío desde el almacén europeo y elegir el modelo blanco para obtener esta oferta.

Con estos tres dispositivos de Xiaomi tendrás todo lo necesario para armar una buena fiesta en casa con tus amigos. Con el Poco F2 Pro tomas fotos y colocas música en la Redmi TV Bar, y luego que el Roborock se encargue de dejar todo limpio la mañana siguiente. Un trío perfecto, y no solo por su gran precio.