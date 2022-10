Paramount+ es un servicio de contenido en streaming como Netflix para ver películas y series, aunque también ofrece contenido en directo. De hecho, al igual que HBO Max en México, Paramount+ permite ver todos los partidos de la Champions League y Europa League en Estados Unidos. Así que, si estás en EE.UU. (o en cualquier otro país realmente) y quieres tener Paramount+ para ver la Champions y todo su catálogo de contenido, aquí te traemos una oferta que te interesará.

Por tiempo limitado, hasta el 3 de noviembre de 2022, la suscripción anual de Paramount+ se puede contratar con un 50 % de descuento. Y no solo eso. Al aprovechar esta promoción, te regalarán un Fire TV Stick Lite completamente gratis para que conviertas tu tele en inteligente y puedas usar la suscripción sin problemas. Más detalles de la oferta a continuación.

Consigue 1 año de Paramount+ a mitad de precio y un Fire TV Stick Lite gratis

Usa el siguiente botón para tener Paramount+ a mitad de precio por 1 año y recibir un Fire TV Stick Lite de regalo:

Precios de la promoción : 1 año de Paramount+ Essential: 24,99 $ (antes 49,99 $) 1 año de Paramount+ Premium: 49,99 $ (antes 99,99 $) Oferta válida hasta el 3 de noviembre .

:

Si no estás en Estados Unidos, tienes que ingresar a la web con una VPN de EE.UU. activada para ver la oferta. Ten en cuenta que no todas las personas que se suscriban con esta promoción recibirán el Fire TV Stick Lite de regalo, ya que las unidades son limitadas. Además, si no estás en EE.UU., tendrás que usar un servicio de casillero internacional que reciba tu paquete del Fire TV Stick Lite y lo envíe a tu país.

Si no sabes qué VPN usar, echa un vistazo a nuestra selección de las mejores VPNs gratuitas para Android.

¿Cuál plan de Paramount+ debo elegir?

El catálogo de contenido al que podrás acceder con los planes Essential y Premium de Paramount+ es prácticamente el mismo. La principal diferencia está en que con el plan Essential verás anuncios cada hora y no podrás descargar nada. El Premium, en cambio, está libre de anuncios y ofrece la opción de descargar.

Dicho sea de paso, todos los planes de Paramount+ te dejarán disfrutar del servicio hasta en 3 pantallas simultáneas.

¿Dónde puedo ver Paramount+?

Este servicio solo está disponible en Estados Unidos, América Latina y en algunos países de Europa y Oriente Medio. No está disponible en España, ya que en esta región llegará bajo el nombre SkyShowTime y un catálogo de contenido ligeramente diferente.

Ahora bien, podrás acceder a esta plataforma desde cualquier parte del mundo (aunque en tu país no esté disponible) usando una VPN. Eso sí, te recomendamos que la VPN sea de Estados Unidos, pues este es el único país donde Paramount+ permite ver la Champions League y otros grandes eventos deportivos.

Por último, te dejamos este tutorial de cómo usar una VPN en Android TV que te resultará de gran ayuda para aprovechar tu suscripción a Paramount+.