Si hay una serie de gadgets que ha tenido un soporte fantástico desde su lanzamiento, es la de las Nvidia Shield. La primera de estas TV Box para gamers se lanzó en 2015 y hace poco recibió una actualización con distintas mejoras. Asimismo, la versión portátil (Nvidia Shield original, de 2013) también tuvo un soporte excepcional, aunque un poco más limitado.

Se sabe que Nvidia seguirá actualizando las Shield TV por un tiempo más, pero lamentablemente la época de los recortes ya está acercándose. ¿Por qué lo decimos? Porque las Nvidia Shield perderán la función GameStream en breve, aunque hay alternativas.

GameStream desaparece y con ella la compatibilidad de las Nvidia Shield

Nvidia comenzó a notificar a los usuarios de sus Shield TV que próximamente sus dispositivos perderán una funcionalidad importante: GameStream. ¿Qué es lo que hace esta característica? Permite transmitir juegos desde tu PC con una GPU Nvidia GeForce hacia tu Nvidia Shield. Todo ello, a una velocidad de hasta 60 fps y en resolución 4K.

Esta función está disponible en todos los dispositivos Nvidia Shield, pero será eliminada en febrero de 2023 junto a una actualización. Sabemos que Nvidia está descontinuando GameStream, pero parece que en realidad quieren hacerla desaparecer del mapa.

¿Por qué decimos esto? Porque GameStream se vale de tu red WiFi para hacer la transmisión entre ambos dispositivos. No necesita de los servidores de Nvidia para nada, así que no debería haber razón para eliminarla en los dispositivos compatibles, pero es lo que sucederá.

Es un movimiento curioso por lo que acabamos de mencionar, pero también porque es una funcionalidad que casi 10 años disponible sin problema. Por suerte, la propia Nvidia plantea algunas alternativas.

Steam Link, GeForce Now o Moonlight, las apps que te harán olvidar GameStream

Pese a eliminar GameStream, Nvidia está recomendando a los usuarios de sus Nvidia Shield que se pasen a Steam Link. Funciona exactamente igual (incluso en 4K), aunque deberás instalar la app de Steam Link para poder transmitir entre tu PC y tu Nvidia Shield.

Otra alternativa recomendada por Nvidia es dar el salto a GeForce Now, su servicio de juegos en streaming. En este caso, ganas la posibilidad de jugar títulos que no tienes en tu PC. No obstante, si no pagas la suscripción, no podrás jugar en 4K.

Por lo que sabemos, podrás rechazar la actualización de Nvidia Games que eliminará GameStream de tu Nvidia Shield. Sin embargo, al no actualizar irás perdiendo acceso a otras novedades y funciones con el paso del tiempo.

Por ejemplo, no podrás utilizar GeForce Now, que siempre requiere alguna de las últimas versiones de Nvidia Games instalada para poder usarse. Aparte, tarde o temprano GameStream dejará de funcionar y tendrás que pasar por el aro.

Por cierto, una última alternativa que podrías probar es Moonlight, un cliente de código abierto que usa los mismos protocolos de GameStream. Esta aplicación permite hacer exactamente lo mismo, pero es compatible tanto con las Nvidia Shield como muchos otros dispositivos. Lo único que debes hacer es emparejarla con Sunshine, que es la app anfitriona que se instala en tu PC para poder transmitir hacia Moonlight.