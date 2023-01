Hace algunas semanas el mando de mi Smart TV se quedó sin baterías. Las reemplacé un par de días después, pero el mando ciertamente no me hizo tanta falta como creía. Desde mi móvil fui capaz de controlar prácticamente mucho de lo que necesitaba, a través de la app de Google Home y su mando virtual.

Sí, algunas cosas que necesitaba no estaban disponibles y tuve que ingeniármelas para resolver, pero parece que no me volverá a suceder. ¿Cómo es que estoy tan seguro? Porque Google acaba de actualizar Google Home y entre sus novedades está un mando renovado para controlar Google TV y Android TV desde el móvil. ¿Qué es lo nuevo? Te lo cuento a continuación.

El mando a distancia de Google Home para Android TV ahora es mucho más completo en tu móvil

Google Home es una aplicación obligatoria si deseas tener un hogar donde todos tus dispositivos estén conectados, pues con ella los dominarás a todos. Puede usarse para controlar las luces de las habitaciones, la música que suena en tu Google Nest y mucho más.

De hecho, desde hace tiempo puedes usar Google Home para convertir tu móvil en un mando a distancia o teclado para tu Android TV. Sin embargo, las funcionalidades en este caso eran un poco limitadas. Eran, porque Google Home está estrenando un nuevo mando virtual para Android TV y Google TV mucho más completo.

¿Qué es lo que tiene de especial? Lleva muchos de los controles que existían en otros dispositivos como el Google Nest Hub 2 a tu móvil. ¿Ejemplo de estas características? Estas:

Subir y bajar volumen de tu televisor.

de tu televisor. Encender y apagar tu Android TV o Google TV.

tu Android TV o Google TV. Controles de reproducción completos.

completos. Botón de silenciar o deshabilitar silencio.

o deshabilitar silencio. Desplazamiento por cruceta o touchpad (según desees).

(según desees). Administrar varios Smart TV con perfiles totalmente independientes.

con perfiles totalmente independientes. Botón de selección de fuente de audio y vídeo.

Por supuesto, toda la interfaz está adaptada a las líneas de diseño de Material You, con botones minimalistas pero grandes y fáciles de pulsar.

¿Algún dato adicional? Aunque en principio esta actualización apunta hacia Android TV y Google TV, la última beta de Google Home va más allá. Concretamente, incluye soporte para Smart TV Samsung y LG, ampliando así la compatibilidad hasta nuevos niveles. Sin embargo, es algo que todavía no está presente en la versión estable y puede que pasen algunas semanas para que suceda.

Cómo actualizar Google Home para obtener el nuevo mando virtual mejorado

Ahora bien, tras leer lo anterior, probablemente te estés preguntando cómo tener este nuevo mando virtual de Google Home. Solo deberás esperar a que se active, pues el lanzamiento se está haciendo de forma escalonada desde sus servidores.

¿Qué significa esto? Que Google está implementando poco a poco esta característica y no basta con que tengas el último APK instalado. Hasta que Google no active en tu móvil las funciones desde sus servidores, no podrás disfrutarlas. ¿Tendrás que esperar mucho? Para nada, seguramente unos pocos días.