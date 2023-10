Si sigues un poco el mercado de teléfonos inteligentes, seguro has oído hablar de Nothing, la empresa tecnológica que fabrica smartphones y otros gadgets con un diseño transparente muy característico. Pues bien, ahora resulta que también fabrican ropa. Así es, Nothing Apparel es el último producto de la empresa que te trajo el Nothing Phone (1), el Nothing Phone (2) e incluso la cerveza Beer (5,1%), y es básicamente una camisa con cremallera.

No está del todo claro si Nothing Apparel es el nombre solo de la camisa que presentaron o si es el nombre de su nueva marca de ropa. En todo caso, la compañía presidida por Carl Pel dijo que Nothing Apparel está pensada para las mentes creativas que hay detrás de Nothing, los diseñadores e ingenieros que quieren destacar entre la multitud. Es el primer intento de la empresa de expresar su identidad a través de la moda. Enseguida te contamos todo lo que sabemos.

Nothing Apparel: así es la marca de ropa del fabricante de dispositivos transparentes

Nothing Apparel es la primera incursión de Nothing en el mundo de la moda. En la imagen promocional del anuncio, la compañía muestra una camisa blanca con tres cremalleras y una etiqueta de Nothing. Además, se puede ver un gancho con el nombre «Nothing (R)» impreso, el cual hace referencia a la tienda oficial de la marca.

Con respecto a la camisa, Nothing comentó lo siguiente:

«Nothing Apparel es un uniforme para los diseñadores, los ingenieros. Los creadores. Cualquiera que quiera hacer realidad algo nuevo. Inspirada en nuestro hardware, en la clásica ropa de fábrica y en nuestra inconfundible identidad visual, ésta es la ética de diseño de Nothing en forma textil. Conceptualizada con nuestros amigos de Teenage Engineering, esta es la ropa de trabajo que todavía queremos llevar cuando el trabajo está hecho.”.

Por si no lo sabes, Teenage Engineering (la empresa con la que trabajó Nothing para el diseño de su ropa) es un fabricante sueco de electrónica de consumo que destaca por sus diseños minimalistas y tecnológicos.

Las primeras piezas de Nothing Apparel estarán a la venta en el Dover Street Market de Londres hasta el 15 de octubre, o hasta que se agoten. Más adelante se pondrán a la venta más piezas en la Nothing Store de Soho (Londres). No sabemos si la venderán en otras regiones, pero puedes mantenerte informado sobre su disponibilidad con el siguiente botón:

Y a ti… ¿qué te parece la ropa de Nothing? ¿Te alegra que no sea transparente como sus dispositivos?