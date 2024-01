El 2024 inicia con todo. Y es que, desde tempranas horas de la madrugada, Carl Pei (fundador de Nothing) hizo oficial a través de su cuenta de X (Twitter) el primer teléfono económico de la marca.

Así es, Nothing acaba de anunciar que pronto se lanzará el rumorado Nothing Phone (2a) de una manera muy peculiar. De hecho, han usado un Pokémon para revelar la identidad de este móvil de gama media… ¿Por qué? Pues, a continuación, te lo explicamos.

El nombre clave del Nothing Phone (2a) es Aerodactyl… ¿Por qué?

Carl Pei no solo aprovechó para dar el «Feliz Año 2024» con su última publicación de X, sino que también reveló que pronto se viene un nuevo móvil. Y, curiosamente, acompañó dicho anuncio con la silueta de un Pokémon usando la distinguida estética de Nothing.

Pues bien, la silueta pertenece a Aerodactyl, un Pokémon de tipo dragón que en un principio no tiene relación alguna con un teléfono inteligente. Sin embargo, el conocido leaker Dylan Roussel ya había filtrado hace unos días que Aerodactyl es el nombre clave del Nothing Phone (2a), lo que confirma que este es el móvil al que se refiere Pei.

Ahora bien… ¿Por qué el Nothing Phone (2a) tiene nombre de Pokémon? Pues, de momento, no hay una explicación oficial de esto. De hecho, el diseño filtrado de este teléfono (que dejamos aquí arriba) demuestra que no hay ningún tipo de guiño o referencia a Aerodactyl en su apariencia.

Sin embargo, hay que recordar que esta no es la primera vez que Nothing usa nombres de Pokémon a nivel interno. A mediados del año pasado se descubrió una función secreta que venía desactivada en los móviles de Nothing y que se habilita a través de las palabras claves «Abra» y «Alakazam», los nombres de otros dos Pokémon.

En conclusión, parece que el equipo de Nothing suele usar Pokémon como nombres claves de sus proyectos… ¿Y qué se sabe del Nothing Phone (2a)? Pues de las especificaciones filtradas se supo tendrá el procesador MediaTek Dimensity 7200, pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, que costará menos de 400 euros y que se presentará el 27 de febrero en la Mobile World Congress (MWC) 2024.

Y tú… ¿Crees que cuándo se lance el Nothing Phone (2a) la marca nos sorprenderá con alguna referencia a Aerodactyl en este teléfono?