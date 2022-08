El lanzamiento del Nothing Phone (1) es prueba fidedigna de aquel dicho que reza «para una de cal, otra de arena». Y es que el primer móvil de Nothing no ha estado exento de críticas por su pantalla y rendimiento, pero tampoco de alabanzas por su fantástica resistencia y diseño.

Esta dualidad ha levantado distintos rumores alrededor de la compañía, siendo uno de los más sonados el de un posible Nothing Phone (1) Lite. Es lógico pensar que Nothing lanzará más smartphones en los próximos meses y años, pero esta vez los rumores fallaron: no habrá Nothing Phone (1) Lite, algo que confirmó la misma compañía.

Nothing desmiente que vaya a lanzar un Nothing Phone (1) Lite

Hace un par de días comenzó a circular el rumor de que Nothing presentaría una versión recortada de su Nothing Phone (1). Perdería algunas características de la versión estándar, sería más económico y se llamaría Nothing Phone (1) Lite.

Este rumor llegó rápidamente a la puerta de la compañía, quien se encargó de desmentirlo públicamente. Según Nothing, el Nothing Phone (1) Lite no existe ni pretenden lanzarlo más adelante.

Esta declaración tiene todo el sentido del mundo, pues Nothing apenas se está abriendo un hueco en el mercado con su primer dispositivo. Así, lanzar un segundo móvil en tan poco tiempo dividiría el esfuerzo para posicionarse, además de requerir mayor inversión en desarrollo y marketing.

Aparte, es importante recordar quién está al mando de este fabricante, nada menos que el señor Carl Pei, exdirector de OnePlus Global. ¿Qué tiene que ver eso? Sencillo, que Pei ya tiene experiencia en eso de lanzar nuevas marcas de móviles gracias a OnePlus, y sabe bien lo que no debería hacerse.

El rumor del Nothing Phone (1) Lite viene de India y hasta se atrevieron a dar especificaciones

Ahora bien, luego de leer lo anterior, es probable que te preguntes de dónde viene el rumor del Nothing Phone (1) Lite. El mismo se originó en India gracias a un informe presentado por The Mobile Indian, que aseguraba que la compañía trabajaba en este móvil.

No teniendo suficiente con esa afirmación, el medio se atrevió a señalar muchas de las características que traería el hipotético Nothing Phone (1) Lite. Según sus fuentes, estas serían las especificaciones:

Pantalla AMOLED de 6,55” con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G+ con gráfica Adreno 642L.

con gráfica Adreno 642L. Doble cámara trasera de 50 MP + 50 MP y cámara frontal de 16 MP.

y cámara frontal de 16 MP. Memoria RAM desde 6 GB y almacenamiento interno desde 128 GB.

y almacenamiento interno desde 128 GB. No incluiría la iluminación LED trasera del modelo estándar.

del modelo estándar. No incorporaría carga inalámbrica .

. La capacidad de la batería aumentaría hasta 5.000 mAh.

Como verás, la pantalla, procesador y cámaras supuestamente se mantendrían igual. Sin embargo, el Nothing Phone (1) Lite tendría una variante con menor cantidad de RAM y almacenamiento que la versión estándar.

Aparte, este dispositivo perdería dos de los principales atractivos de su hermano mayor: la iluminación LED trasera y la carga inalámbrica. Todo esto, para venderse a partir de 24.999 rupias, unos 312 euros al cambio actual.

¿Sería el Nothing Phone (1) Lite un móvil atractivo con estas especificaciones? Puede que para algunas personas sí, pero lo cierto es que perder la iluminación LED y la carga inalámbrica pesa un montón. Básicamente, sería un móvil de gama media como cualquier otro, sin demasiado atractivo como para aventurarse a probar una marca desconocida.