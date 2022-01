Mentira Netflix no está cerrando cuentas compartidas

¿Netflix te va a cerrar la cuenta por compartirla con tus amigos? ¡Pues esto es mentira! Por el momento, la app no ha bloqueado las cuentas que usan varias personas a la vez en casas distintas.

Aun así, varios medios han difundido un montón de bulos sobre este tema. Incluso, algunos han dicho que Netflix te iba a multar en caso de que compartieras tu cuenta. ¡Pero puedes estar tranquilo, porque esto no te pasará! Quédate en la web y descubre todos los detalles de la polémica de las cuentas compartidas de Netflix.

Netflix quiere que ya no compartas la cuenta, pero no te bloqueará si lo haces (por ahora)

De seguro te preguntas si es legal compartir la cuenta de Netflix. No hay ningún problema al hacer esto en caso de que tengas el Plan Estándar o la tarifa Prémium y las personas que viven contigo inicien sesión en tu perfil.

Ahora bien, ¿qué pasa si alguien que no esté en tu casa usa tu cuenta? Pues ahí es donde empiezan los problemas, porque los Términos de uso de Netflix dicen:

El servicio de Netflix y todo el contenido al que se accede en él son solo para uso personal, no comercial, y no debe compartirse con personas que no sean miembros de su hogar.