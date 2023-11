Navegadores web hay por montones tanto en ordenadores como en móviles y algunos son excelentes, otros no tanto. Sin embargo, las opciones no escasean y hoy se amplía con una nueva alternativa para tu PC. Ahora puedes descargar el navegador de Samsung para Windows, ese mismo que tienes en tu Galaxy. ¿Qué tiene de especial o diferenciador este navegador? Te lo contamos.

Samsung Internet lllega a Windows con bloqueador de anuncios, Picture-in-Picture y modo oscuro para cualquier web

Puede que no lo sepas, pero desde hace tiempo Samsung viene acercándose más a Windows que nunca. La compañía surcoreana no solo permite utilizar la aplicación ‘Tu teléfono’ para controlar apps de Android desde Windows. Desde hace algunos meses también puedes instalar Samsung Pass y Quick Share en el sistema operativo de Microsoft para guardar tus contraseñas y transferir archivos fácilmente.

Ahora, la marca decidió ampliar la lista de apps disponibles en Windows con el lanzamiento de ‘Samsung Internet’ para PC. El navegador web de tu Galaxy ahora está disponible para ordenadores (y gratis) desde la tienda de Microsoft.

Esta aplicación no está entre los mejores navegadores para Android, pero es una alternativa bastante cumplidora. Es probable que suceda lo mismo en Windows, pero hay ciertas funcionalidades que tiene el navegador de Samsung que podrían interesarte. ¿La razón? No están presentes en muchos otros navegadores, al menos no de forma predeterminada.

Una de estas características es el bloqueador de anuncios, una función que viene por defecto en Samsung Internet. Además, el nivel de privacidad es personalizable (básico o agresivo). En otros navegadores para Windows es necesario instalar extensiones para tener algo así (como en Chrome, Edge y Firefox), un paso adicional que te ahorrarás. Ojo, aunque algunas alternativas sí lo tienen habilitado (como Opera o Brave).

Otra funcionalidad interesante de Samsung Internet es el sistema Picture-in-Picture, que te permitirá ver dos o más webs o vídeos al mismo tiempo y en una misma ventana. Asimismo, Samsung Internet permite forzar el modo oscuro en cualquier web, incluso si no existe por defecto.

También podrás iniciar sesión en tu cuenta de Samsung Cloud para sincronizar todos tus datos con el navegador para Android. Eso sí, para hacerlo deberás tener instalada Samsung Account en tu PC (una app aparte).

Samsung Internet para Windows está basado en Chromium, aunque todavía tiene mucho camino por recorrer

Como puedes notar, Samsung Internet para Windows parece una apuesta interesante, aunque debemos revelar algunas cosas.

Primero, porque actualmente parece estar en una etapa beta de desarrollo, por lo que algunas funcionalidades pueden no funcionar correctamente. De hecho, en ocasiones la navegación se vuelve un poco lenta y los menús no está totalmente traducidos.

Y segundo, que este navegador claramente está basado en Chromium (el mismo motor de Brave, Edge, Chrome y muchos más). ¿Cómo lo sabemos? Porque la interfaz de Samsung Internet sigue siendo demasiado parecida a la de Chrome y porque su biblioteca de extensiones es nada menos que la Chrome Web Store.

Ojo, esto último no está mal, pues montones de navegadores están basados en Chromium. Esto facilita un montón de cosas y pone a tu disposición miles de extensiones de inmediato. Sin embargo, sí es necesario que Samsung le imprima un poco de personalidad propia a la interfaz de su aplicación. Seguramente suceda más adelante, lo mismo con la corrección de errores, pero por ahora es lo que hay.

¿Quieres probar Samsung Internet en Windows? Puedes descargarlo desde el enlace que dejamos abajo y lo bueno es que puedes hacerlo en cualquier ordenador con Windows. En este caso no hay limitaciones como en la app de Android, que solo está disponible para móviles Galaxy.