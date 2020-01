Antes de nada, que no cunda el pánico. El coronavirus de Wuhan (bautizado así por la ciudad en la que se ha originado) es muy peligroso pero la OMS todavía no lo ha declarado como emergencia mundial. Eso quiere decir que nada de pandemia mundial como se provoca en Plague Inc., todos tranquilos.

Sin embargo, ante la inminente llegada del MWC 2020 a Barcelona del próximo 24 al 27 de febrero de este mismo año, es posible que te preguntes cómo de peligroso es celebrar este evento. Esta preocupación se ha extendido entre la mayoría de personas que acudirán al evento pero también entre los habitantes de la Ciudad Condal.

¿Hay riesgo de contagio del coronavirus 2019-nCoV en el MWC?

Una de las preocupaciones es la posibilidad de contagio de este virus. Y sí, hay un riesgo que si bien no es elevado, está latente. Si quieres informarte sobre el coronavirus te recomendamos este vídeo.

El virus tiene un periodo de incubación de entre 3 y 7 días, con un máximo de 14. Y, para más inri, puede contagiarse durante la incubación. Es por eso que muchas personas con el virus podrían no ser conscientes de ello. De hecho, antes de poner en cuarentena la ciudad de Wuhan algunas personas podrían haber abandonado la zona con el virus en su cuerpo. Esa es la razón por la que actualmente hay casos de este virus en todas las provincias de China y otros lugares del mundo.

El coronavirus 2019-nCoV puede provocar neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Sin embargo, algunos enfermos están consiguiendo recuperarse y en países donde las medidas de higiene son altas las posibilidades de contagio se reducen. ¡No todo está perdido!

Aun así, el MWC de 2020 es el evento de movilidad más grande del mundo y no solo de móviles: redes 5G, taxis aéreos, conexiones, operadoras, etc. Allí se congregan miles de empresas de todo el mundo y cientos de miles de personas, con una especial participación de personas procedentes de China. Es ahí donde el riesgo se incrementa.

Pese a ello, la actual cuarentena de la ciudad donde se ha originado el virus y el tiempo de incubación del mismo puede hacer que, para entonces, las posibilidades o riesgo de que el coronavirus llegue a España sea todavía más bajo (o más alto). También es posible que para aquel entonces ya haya una posible cura o formas de combatirlo. En este momento todavía hay incógnitas que despejar como saber exactamente cómo se contagia ya que se ha confirmado que no lo hace por el aire, aunque sí por la saliva.

¿Qué medidas tomará la GSMA en el #MWC20?

La GSMA, empresa organizadora del evento, ha aclarado en Reuters que seguirán adelante con el MWC de 2020 según lo previsto. Pese a esto, han confirmado que adoptarán todas las indicaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y que seguirán de cerca la evolución del virus por si hubiese que cancelar el evento.

La GSMA ha confirmado que establecerá una unidad médica en el evento y que se tomarán las máximas precauciones en él. No estaría de más repartir mascarillas entre los asistentes como medida de precaución y eso reduciría el riesgo de contagio a mínimos. Si reparten mochilas, poco le costaría repartir también mascarillas.

Pero el problema no solo estará entre los asistentes al evento, pues todas las personas que vienen de China circularán libremente por Barcelona durante los días del evento en cafeterías, el metro con escasa ventilación, etc. Es ahí donde debemos tener también precaución.

Sinceramente no creo que el MWC vaya a representar un grave problema para la expansión del coronavirus en España pero sí que soy consciente del riesgo que supone y no sería raro ver algún que otro caso o posible caso del coronavirus 1 o 2 semanas después del evento. Esperemos que, como hasta ahora en España, sean solo sospechas. En este mapa puedes seguir el avance del coronavirus por el mundo. Es para preocuparse, pero no para alarmarse.