Xiaomi ya está terminando de enviar Android 13 a sus últimos dispositivos elegibles para esta actualización. Y, de manera inesperadamente, la marca china acaba de anunciar un programa piloto con el que algunos usuarios tendrán acceso anticipado a la próxima versión del sistema operativo de Google.

Así es, los usuarios de los Xiaomi 12T, Xiaomi 13 y 13 Pro ya tienen la posibilidad de probar la beta de Android 14. Sin embargo, no todos podrán hacerlo, ya que se trata de una beta cerrada de MIUI a la que solo pueden acceder una cantidad limitada de los usuarios. A continuación, te contamos cómo puedes probar Android 14 si tienes alguno de estos tres móviles.

Xiaomi lanza una prueba de la beta de Android 14 para los usuarios de los Xiaomi 12T, 13 y 13 Pro

La marca china ha publicado un comunicado a través de su web Xiaomi Community en el que revela una beta cerrada de MIUI basado en Android 14 disponible para los usuarios de los Xiaomi 12T, 13 y 13 Pro.

Ahora bien, es importante mencionar que esta beta solo está disponible para 2000 usuarios por cada modelo de teléfono y que estos deben tener una ROM Global estable. Y… ¿Cómo se seleccionarán estos usuarios? Pues por orden de llegada, por lo que si quieres ser uno de los afortunados tienes que seguir estos pasos:

Para empezar, debes estar dispuesto a acudir al centro de servicio local de Xiaomi en caso de que tu móvil no encienda luego de actualizar a Android 14 beta.

en caso de que tu móvil no encienda luego de actualizar a Android 14 beta. Lo siguiente, será completar el formulario que te dejamos en el siguiente enlace para aplicar en el programa de beta cerrada de MIUI basado en Android 14.

que te dejamos en el siguiente enlace para aplicar en el programa de beta cerrada de MIUI basado en Android 14. Una vez completado el formulario, tienes que unirte al grupo de Telegram en el que estará toda la información oficial de esta beta.

de esta beta. Recuerda que tienes que respaldar tus datos antes de actualizar haciendo una copia de seguridad.

haciendo una copia de seguridad. Por último, al terminar de llenar el formulario se te avisará si has obtenido un cupo para probar Android 14 en tu Xiaomi. Y, en caso de que entres al programa, recibirás la beta de MIUI basado en Android 14 como una actualización OTA, es decir, llegará sola al móvil en forma de notificación.

Finalmente, te recomendamos que no te registres en este programa si no eres tolerante a bugs, errores y si no quieres colaborar con el equipo de Xiaomi en el reporte de los problemas que pueda presentar esta beta.