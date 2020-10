Ha tardado en llegar, pero finalmente ya tenemos el top 10 de móviles más potentes según AnTuTu para este mes de octubre. El mes pasado, Qualcomm y sus procesadores Snapdragon 865 y 865+ arrasaron ocupando todas las posiciones del ranking. Y como era de esperar al no haber lanzamientos de nuevos SoC, este mes la historia se repite. Eso sí, han cambiado las posiciones de los móviles: el Xiaomi Mi 10 Ultra ya no es el líder.

Antes de pasar a ver el top en sí, vale la pena aclarar que las puntuaciones que verás a continuación son las recogidas por la app de AnTuTu del 1 al 30 de septiembre. Además, no son las puntuaciones más altas que han alcanzado los móviles en el benchmark, sino el promedio del mes. Dicho eso, veamos cuáles son los 10 móviles más potentes de la actualidad.

Los 10 smartphones más potentes para octubre de 2020, según AnTuTu

En el ranking de este mes de octubre, la filial iQOO de Vivo se ha quedado con el primer y segundo lugar gracias a su serie iQOO 5. El podio lo completa el campeón del mes pasado, el Xiaomi Mi 10 Ultra. Curiosamente, ninguno de estos tres móviles usa el Snapdragon 865 Plus, a pesar de que nos lo venden como una mejora del Snapdragon 865.

Tenemos que remontarnos a los puestos 5 y 6 del ranking para encontrar a los únicos móviles que usan el Snapdragon 865+. En fin, veamos en detalle al trío de móviles más potente de este mes.

iQOO 5 Pro (12 GB + 256 GB), saludemos al nuevo rey

En el mes anterior, el iQOO 5 Pro no alcanzó el mínimo de 1000 pruebas en AnTuTu para entrar en este ranking. Ahora que sí lo logro, ha batido a su propio hermano y al Xiaomi Mi 10 Ultra para quedarse con el primer puesto tras obtener 663752 puntos. Eso sí, no saca mucha diferencia al segundo lugar, al iQOO 5, porque prácticamente son el mismo móvil en lo que a potencia se refiere.

Ambos tienen 12 GB de RAM en formato LPDDR5, usan el procesador Snapdragon 865 como cerebro y almacenamiento UFS 3.1. Además, cuentan con un mecanismo de refrigeración basado en una cámara de vapor para mantener su rendimiento estable. Sin dudas, estamos ante los dos móviles gaming (y en general) más potentes del mercado.

El iQOO 5 (12 GB + 256 GB) supera al Xiaomi, pero no consigue el primer puesto

Como comentábamos antes, los iQOO 5 y 5 Pro obtuvieron puntuaciones muy similares este mes. Cualquiera de los dos podía haberse quedado con el primer lugar. Sin embargo, el iQOO 5 consiguió un puntuación media de 662165 que es ligeramente inferior a la de su hermano mayor, el cual tiene exactamente sus mismas características dentro del apartado de potencia.

Y es que las diferencias entre el iQOO 5 y el iQOO 5 Pro están en pantalla, cámara y carga rápida. En concreto, el iQOO 5 Pro usa una pantalla curva y el iQOO 5 usa una plana. Además, ambos tienen una cámara triple, pero en vez de usar un teleobjetivo como el iQOO 5 Pro, el iQOO 5 usa un sensor de profundidad. Igualmente, el iQOO 5 Pro con su carga rápida de 120W supera con creces a la carga rápida de 55W de la versión estándar.

El Xiaomi Mi 10 Ultra (16 GB + 512 GB) se mantiene en el podio

Tras ser el primer lugar el mes pasado, sabe a poco la tercera posición que el Xiaomi Mi 10 Ultra ha conseguido ahora. Curiosamente, con sus 16 GB de RAM, es el móvil que tiene más RAM del ranking. Sin embargo, esto “solo” le ha servido para lograr 648624 puntos en AnTuTu. Desde el benchmark se nos explica que esto se debe a que el Mi 10 Ultra está configurado para mantener a raya su rendimiento a favor del consumo de batería.

De ser así, es increíble que el Xiaomi Mi 10 Ultra, incluso limitado, tenga la potencia suficiente para mantenerse en el podio, superando a los siguientes móviles que completan el top 10:

Vivo X50 Pro+ (12 GB + 256 GB) con 626500 puntos.

(12 GB + 256 GB) con 626500 puntos. Lenovo Legion Phone Duel (12 GB + 256 GB) con 625721 puntos.

(12 GB + 256 GB) con 625721 puntos. ROG Phone 3 (12 GB + 128 GB) con 622234 puntos.

(12 GB + 128 GB) con 622234 puntos. Black Shark 3S (12 GB + 256 GB) con 617111 puntos.

(12 GB + 256 GB) con 617111 puntos. Oppo Find X2 Pro (12 GB + 256 GB) con 609791 puntos.

(12 GB + 256 GB) con 609791 puntos. Oppo Find X2 (8 GB + 256 GB) con 603740 puntos.

(8 GB + 256 GB) con 603740 puntos. Xiaomi Mi 10 Pro (12 GB + 512 GB) con 602584 puntos.

Los 10 móviles de gama media más potentes para octubre de 2020, de acuerdo a AnTuTu

El nuevo ranking de móviles de gama media más potentes según AnTuTu no ha cambiado en absolutamente nada. Literalmente, es el mismo ranking del mes pasado con los Redmi 10X y 10X Pro a la cabeza y el Honor 30 completando el podio. Lo único que ha cambiado es que algunas puntuaciones son un poco más altas y otras más bajas, pero sin modificar las posiciones.

Redmi 10X Pro 5G (8 GB + 128 GB), el gama media más potente actualmente

Lo que sucede con los Redmi 10X y 10X Pro que lideran este top es lo mismo que sucede con los iQOO 5 y 5 Pro en el ranking de gama alta. Es decir, tienen las mismas especificaciones en cuanto a potencia, por lo que tienen una potencia y puntuaciones muy similares en AnTuTu. El mes pasado, el Redmi 10X superó por muy poco a la versión Pro, pero este mes la situación ha dado un giro.

El Redmi 10X Pro se ha coronado como el gama media más potente de la actualidad tras obtener 397963 puntos en AnTuTu. Su procesador es un MediaTek Dimensity 820 y trae 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento.

Redmi 10X 5G (8 GB + 128 GB), esta vez le toca ser segundo

El Redmi 10X es idéntico en potencia a su hermano mayor. La diferencia entre ambos móviles radica en la cámara y en la carga rápida, lo cual no tiene un gran impacto sobre el rendimiento. Por ello, el Redmi 10X consiguió 392236 puntos que lo ubican en el segundo lugar del ranking de potencia para la gama media de AnTuTu. En realidad, es tan potente como la versión Pro.

El Honor 30 (8 GB + 256 GB) no se mueve del tercer lugar

El podio de la gama media lo cierra el Honor 30 de Huawei que llega con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y el procesador Kirin 985 de la marca. Este mes alcanzó los 385312 puntos en AnTuTu, lo cual permite que se mantenga en la tercera posición. Eso sí, según AnTuTu, el procesador de este móvil tiene casi el mismo rendimiento gráfico que el Dimensity 820 de los Redmi 10X.

El resto del ranking se compone de la siguiente manera:

Huawei Nova 7 (8 GB + 128 GB) con 382862 puntos.

(8 GB + 128 GB) con 382862 puntos. Huawei Nova 7 Pro (8 GB + 128 GB) con 381757 puntos.

(8 GB + 128 GB) con 381757 puntos. Honor X10 (6 GB + 128 GB) con 361460 puntos.

(6 GB + 128 GB) con 361460 puntos. Honor 30S (8 GB + 256 GB) con 355403 puntos.

(8 GB + 256 GB) con 355403 puntos. Huawei Nova 7 SE (8 GB + 128 GB) con 351074 puntos.

(8 GB + 128 GB) con 351074 puntos. Redmi K30 5G Racing (6 GB + 128 GB) con 349257 puntos.

(6 GB + 128 GB) con 349257 puntos. Oppo Reno4 5G (8 GB + 128 GB) con 338961 puntos.

Los 10 dispositivos iOS más potentes para octubre de 2020, según AnTuTu

Por si no lo sabías, AnTuTu también publica cada mes un ranking con los dispositivos de Apple más potentes. Resulta interesante el hecho de que AnTuTu no coloque a los iPhone en el ranking de móviles más potentes. Sin embargo, esto seguramente se debe a que los dispositivos Apple no usan Android como sistema operativo, por lo que las pruebas a las que se someten no deben ser 100% iguales a las de Android.

De todas formas, en la imagen que te dejamos aquí arriba puedes ver el top 10 de dispositivos de Apple más potentes de octubre de 2020. El ranking lo encabezan las iPad Pro 4 con procesador A12Z Bionic, mientras que el móvil que vemos más alto en la lista es el iPhone 11 Pro Max con su chip A13 Bionic, como era de esperar.

En fin, déjanos tu opinión… ¿qué te parecieron estos tops? ¿crees que algunas posiciones cambiarán el mes que viene?