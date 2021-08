Los teléfonos básicos están a punto de morir ante los nuevos móviles Android ultrabaratos, como el JioPhone Next que apenas vale 30 €. Sin embargo, hace unos cuantos años atrás, Nokia y Google eran más optimistas con respecto al futuro de este tipo de teléfonos. En 2019, se descubrió que Google estaba trabajando en una versión especial de Android para teléfonos básicos y que Nokia sería el primer fabricante en usarla.

De hecho, el teléfono básico de Nokia con esta versión de Android se llegó a fabricar. Su número de modelo era TA-1208 y se iba a llamar Nokia 400. Según las filtraciones, usaría GAFP que es como se conoce al Android de Google para teléfonos básicos, por sus siglas en inglés.

Aunque HMD Global canceló este curioso Nokia 400, ahora ha aparecido en Internet un vídeo real en el que se muestra cómo iba a ser este teléfono. Acompáñanos a verlo.

Como puedes ver, el Nokia 400 tiene el diseño clásico de los teléfonos básicos de Nokia. Cuenta con una pantalla diminuta rodeada por biseles gruesos, un teclado T9 y un cuerpo de policarbonato mate. En su parte trasera, tiene una única cámara montada en el centro junto con un flash LED. Toda su tapa trasera se puede quitar para remover la batería.

Debajo de la batería, cuenta con dos ranuras para instalarle una tarjeta SIM y una micro SD. Por otra parte, en el borde inferior del teléfono, encontramos un jack para auriculares de 3.5 mm y un puerto micro-USB. Curiosamente, no posee botones laterales para bajar/subir volumen. Pero al menos tiene una pequeña cámara frontal en el marco superior.

Here's something you have never seen pic.twitter.com/Vf3carfl8t

— Hikari Calyx (@Hikari_Calyx) August 1, 2021