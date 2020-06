Mixer es la plataforma de streaming de videojuegos de Microsoft, y una de las principales contendientes de Twitch, YouTube Gaming y Facebook Gaming. Lanzada en 2016 como Beam, fue comprada por Microsoft, y en 2017 cambió de nombre para intentar rivalizar con las demás. Sin embargo, parece que los objetivos no fueron alcanzados, porque Mixer cerrará en breve y es una decisión sin marcha a atrás.

Mixer no puede con la competencia y cerrará para aliarse con Facebook Gaming

Luego de varios años intentando hacerse un hueco en el mercado de los servicios de streaming, Microsoft finalmente decide rendirse y cerrar Mixer. La decisión se debe a que no lograron estar a la altura de Twitch o YouTube Gaming en cuanto a cantidad de usuarios activos. Los jugadores y espectadores decidieron mantenerse en las otras plataformas, incluso aunque grandes streamers como Ninja se mudaran a Mixer.

En realidad, Mixer no era una mala plataforma, y de hecho ofrecía hasta trasmisión conjunta entre varios streamers. Sin embargo, no convenció a los usuarios, los números no estaban dando lo suficiente, y por eso Microsoft decide echarle cerrojo, pero de una forma particular.

Resulta que Mixer dejará de funcionar oficialmente el 22 de julio, pero Microsoft se asoció con Facebook Gaming, y a partir de esa fecha los usuarios serán migrados. Sí, los usuarios de Mixer pasarán a formar parte de Facebook Gaming en julio, y todo el contenido se redirigirá automáticamente hacia allá.

Según Microsoft, la migración será completa. Así, los patrocinadores de Mixer pasarán a ser patrocinadores de Facebook Gaming inmediatamente. Igualmente, cualquier streamer que monetizara en Mixer podrá formar parte del programa Level Up de Facebook. Mientras, los espectadores con saldos pendientes de Ember, suscripciones premium a ciertos canales, o suscripciones Mixer Pro, recibirán tarjetas de regalo de Xbox como compensación.

El vicepresidente ejecutivo del departamento de juegos de Microsoft, Phil Spencer, comentó la medida en una entrevista. “Creo que la comunidad de Mixer realmente se beneficiará de la amplia audiencia que Facebook tiene a través de todas sus plataformas. Además, Facebook tiene las habilidades para llegar a los jugadores de una manera muy fluida a través de sus redes sociales”.

La alianza con Facebook Gaming apunta a dar soporte a Project xCloud

La elección de Microsoft de asociarse con Facebook es claramente estratégica, y también está relacionada con su plataforma de juegos en streaming, xCloud. La idea sería llevar xCloud a Facebook Gaming, y aprovechar la enorme audiencia de esta última para lograr una adopción masiva.

La idea sería permitir que los espectadores de una transmisión puedan hacer clic en Facebook Gaming e inmediatamente jugar en xCloud el juego que veían. Es una estrategia similar a la que pretende implantar Google entre YouTube y Stadia, pero lamentablemente Mixer no contaba con la audiencia necesaria para ello.

Según el mismo Spencer, Microsoft tenía sobre la mesa distintas opciones: vender Mixer, deshacerse de él, aliarse con alguien o invertir más dinero sin garantía alguna de éxito. Finalmente optaron por la sociedad, ya que “fue lo mejor para la comunidad y los streamers”.

Desde su presentación, Microsoft ha hablado de llegar a 2 mil millones de jugadores con xCloud, pero Mixer no estaba en una posición lo suficientemente fuerte como para ayudar a lograr ese objetivo. “Cuando pensamos en xCloud, y en la oportunidad de llevar los juegos a 2 mil millones de personas, sabíamos que era muy importante que nuestros servicios llegaran a grandes audiencias, y Facebook claramente nos da esa oportunidad”, señaló Spencer.

Facebook Gaming mantendrá todas las funciones de Mixer, pero no sabemos cuándo agregará xCloud

En la entrevista, Phil Spencer aseguró que Facebook Gaming mantendría todas las funciones de Mixer, como la transmisión compartida y de baja latencia. Sin embargo, no sabemos cuándo llegará la integración de xCloud a la plataforma.

Se conoce que xCloud llegará a finales de año como parte de Xbox Game Pass, pero Spencer señala que “no creo que tengamos que esperar demasiado para ver el resultado de la colaboración entre las dos compañías”.

¿Te pasarás a Facebook Gaming después de esto o preferirás seguir en Twitch?

