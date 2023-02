Ya no quedan dispositivos en los que no esté disponible el videojuego más vendido de toda la historia: Minecraft. El título de Mojang Studios originalmente se lanzó en 2011 para ordenadores y con el pasar del tiempo comenzó a llegar a un montón de plataformas: Android, iOS, Windows, macOS, Raspberry Pi, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, Fire OS, Apple TV y muchas otras más.

Sin embargo, hasta ahora los usuarios de portátiles con Chrome OS no habían tenido la posibilidad de disfrutar de este juego. Por suerte, Mojang acaba de confirmar que la versión oficial de Minecraft para Chromebooks ya está en camino. Descubre aquí en cuáles países se están realizando las pruebas de esta versión del popular videojuego.

Minecraft para Chromebooks: la versión oficial ya está en camino

En la web oficial de soporte del juego, Minecraft Help, se ha revelado que las pruebas de la versión de Minecraft para Chrome OS acaban de comenzar. Esta noticia llega luego de la gran cantidad de rumores que se habían generado sobre los motivos por los que aún no estaba disponible en Chromebooks. Durante años se especuló que Microsoft (dueña de Mojang) había impedido que Minecraft llegará estos portátiles para competir contra Google en el mercado de los portátiles económicos.

La prueba en cuestión es el llamado «Minecraft Trial», una versión del juego que solo se puede jugar durante 90 minutos. Al finalizar dicho período, el mundo creado por el jugador se elimina automáticamente. Además, no se puede guardar la partida ni transferir el progreso a la versión oficial de Minecraft. Se trata de una prueba que ayuda a los de Mojang a detectar errores y bugs que pueda tener el juego.

Cómo jugar a Minecraft Trial en tu Chromebook

¿Quieres participar en esta fase de prueba? Pues, por el momento, no todos pueden jugar a la versión de Minecraft para Chrome OS. De hecho, Minecraft Trial solo se encuentra disponible en la Play Store de los siguientes 17 países: India, Australia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Indonesia, Corea, Kuwait, México, Malasia, Qatar, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía.

Si tienes una Chormebook, vives en alguno de estos 17 países y quieres jugar a la versión de prueba de Minecraft para Chrome OS, la puedes descargar desde la Play Store o usando el cajetín que dejamos aquí abajo. ¿Cuándo llegará oficialmente? Pues, por el momento no se ha revelado la fecha de lanzamiento, aunque es probable que no tarde mucho.