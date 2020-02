Los smartphones plegables han desatado una gran polémica desde el primer momento que comenzamos a saber de ellos. Y es que después de todos los problemas que se presentaron con el Galaxy Fold de Samsung, fueron muchas las dudas que se generaron al respecto.

Sin embargo, los teléfonos plegables no se pueden condenar de buenas a primeras. Ya que, a pesar de que todo apunta a que son frágiles y muy propensos a romperse, eso no es tan malo como crees, y en este artículo te explicamos por qué. Así que no te lo puedes perder.

Los móviles plegables tienen una historia corta, pero tormentosa

La corta historia de los móviles plegables, no ha sido muy alentadora hasta ahora. Cuando se lanzó por primera vez el Samsung Galaxy Fold, debió ser retirado rápidamente después de que se descubrieran muchos problemas de durabilidad en su construcción. Luego se volvió a lanzar y parecía que tendría mejores resultados. Pero cuando se realizó una prueba para medir su durabilidad, se descubrió que estaba muy por debajo de lo que Samsung había afirmado.

Más recientemente, parece que el Razr de Motorola tuvo el mismo destino. Y es que una prueba de durabilidad reciente descubrió que el teléfono solo soportó 27000 pliegues antes de que se rompiera y ya no volviera a su forma original. Ante todo esto, parece absurdo que las personas paguen más de 1500 euros por dispositivos que aparentemente tienen una vida útil más corta que un smartphone convencional. Sin embargo, te sorprendería saber que esto no es tan malo como la mayoría de las personas piensan.

¿Es normal lo que está sucediendo con los móviles plegables?

A decir verdad, los errores con los smartphones plegables no son tan graves como se ven a simple vista. En primer lugar, debemos entender que las pantallas plegables siguen siendo una tecnología relativamente nueva y al igual que con cualquier pieza de nueva tecnología, hay problemas que deben resolverse. La mejor manera de hacerlo es lanzándolos al ruedo para que sean usados en la vida real, más allá de un laboratorio.

En segundo lugar, estos teléfonos claramente no están diseñados para el consumidor promedio. A esos precios, está claro que compañías como Samsung, Huawei o Motorola están tratando de cortejar a los primeros usuarios que estén dispuestos a arriesgarse, y no nos sorprendería si los márgenes de ganancia con estos dispositivos no fuesen muy elevados. En tercer lugar, se trata simplemente de física pura, pues si doblas algo varias veces, perderá su integridad e inevitablemente se romperá.

Como vemos, no sería justo ser tan despiadado con las compañías al momento de evaluar estos smartphones. Si los teléfonos plegables hubieran existido durante 5 años y todavía enfrentaran este tipo de problemas de durabilidad, entonces quizás tendría sentido quejarse. Pero, ¿por qué no darle una oportunidad a los dispositivos que han estado en el mercado por menos de un año?

Así que ya veremos cuanto tardan las compañías en corregir todas las fallas de los móviles plegables. Sin duda alguna, de esto dependerá su éxito o su fracaso.