Sorprendiendo a propios y extraños, el fabricante de móviles español BQ ha vuelto a la vida para anunciar que los poseedores de un Aquaris X2 o un Aquaris X2 Pro ya pueden actualizar a Android 10, inscribiéndose en el programa beta. Estos dos dispositivos de gama media llegaron al mercado en 2018 con Android 8.0 Oreo, actualizaron en 2019 a Android 9 Pie y en este 2020 ya les tocaba recibir Android 10.

Sin embargo, si consideramos que una parte de BQ fue vendida a finales de 2018 y, desde entonces, la marca ha estado inactiva y no ha lanzado ningún móvil nuevo, sorprende que aun así vayan a actualizar el software de sus últimos móviles que llegaron al mercado, que ni siquiera son buques insignia, sino terminales de gama media. De todas formas, si tienes un Aquaris X2 o su variante Pro, considérate afortunado pues recibirás Android 10. Eso sí, si quieres recibir la actualización ahora mismo tendrás que registrarte en el programa beta tal como te explicamos a continuación.

Regístrate en el programa beta para probar Android 10 en tu BQ Aquaris X2 o X2 Pro

Si quiere probar la beta de Android 10 de los Aquaris X2 y X2 Pro, lo que debes hacer es ingresar en el sitio web de BQ para los programas beta tester. Una vez dentro, ve a la parte de abajo de la página en donde están los programas abiertos. Allí estará el programa abierto de Android 10 para los Aquaris X2 y X2 Pro, por lo que tendrás seleccionar tu dispositivo y luego continuar con los pasos de la inscripción. Ten en cuenta que los cupos son limitados, así que date prisa si quieres ser de los primeros en probar Android 10 en estos móviles de BQ.

Cuando termines de registrarte, solo tendrás que esperar a que la actualización llegue vía OTA a tu móvil y descargarla. ¡Así de fácil! No olvides que, de esta forma, estarás actualizando a Android 10 en versión beta, lo que significa que el sistema operativo no es del todo estable y puede presentar problemas. No obstante, BQ anunció que la versión estable de Android 10 para estos móviles no debe tardar mucho en llegar, por lo que, si los problemas de una versión beta te molestan, es mejor que esperes a la versión estable.

Cabe recordar que estos Aquaris X2 y X2 Pro son dispositivos Android One, por lo que la versión de Android 10 que recibirán será pura y sin funciones extras de alguna capa de personalización. Si quieres saber que trae de nuevo esta última versión de Android, en este artículo te dejamos todas las novedades que trae Android 10.