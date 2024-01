La lista de páginas pirata IPTV que cerrarán este 2024

Para nadie es un misterio la existencia de las IPTV. Esos recursos que le permiten a muchas personas ver contenido de streaming o de canales legales de forma gratuita. En 2023, fueron muchos los casos que concluyeron en el cierre de algunas páginas. Varias IPTV de fútbol vieron su final, al igual que una bastante sonada en su momento que involucraba contenido de DAZN y Sky.

2024 no se quedará atrás en la lucha contra la piratería, y ya existe una larga lista de sitios que están en la mira. La MPA (Motion Picture Association) y la ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) se encuentran en el proceso de cerrar una gran cantidad de servicios pirata, los cuales reproducían una variada cantidad de contenido gratis.

Se filtra una lista de páginas pirata IPTV que la MPA y ACE están por cerrar

El paso por la guillotina para muchas de estas páginas pirata deja sus rastros. Aquellas que ya han sido cerradas por ambas organizaciones suelen mostrar en su página de inicio un mensaje claro para los usuarios. Con la advertencia de no ponerse en riesgo legalmente al usar servicios ilícitos, intentan disuadir a las personas de entrar en este tipo de páginas. Lo adornan los emblemas de la policía y de organizaciones gubernamentales incluidas en el procedimiento.

Y si bien algunas de las páginas pueden venir de Estados Unidos, lo cierto es que la mayoría opera fuera de estas tierras. No quiere decir que se salvan de la mano de la ley, y, de hecho, ahora se conoce toda una lista de páginas que se encuentran en la mira de la MPA y ACE.

La lista incluye hasta 40 tipos de servicios piratas, en donde se incluyen los de IPTV, sin dejar de lado las páginas de descargas, Torrents, e incluso las webs con reproducción online. Llama la atención que muchas de ellas tienen millones de visitas registradas. Las más escuetas alcanzan los miles.

A continuación, te dejamos los dominios de dichas páginas.

filmize.tv

hinatasoul.com

anitube.vip

mixdrop.lol

mixdrop.club

uqload.com

uqload.io

uupbom.com

upbam.org

futemax.la

sathoshinamoto.com

futemax.re

sinalpublico.com

futemax.ink

playertv.net

canales.online

uupbom.com

upbam.org

iptv-sharing.org

ipfr.tv

autoembed.to

animension.to

adjaranet.to

comando.la

filmesmega.co

filmeviatorrents.org

autoembed.to

bombuj.si

watchgameofthrones.co

animefire.vip

gdrivelatino.net

animesonline.in

cuevana-3.id

compucalitv.org

cinecalidad.com.mx

redecanais.zip

megatorrentsx.com.br

megatorrentsx.com

limontorrents.com

limontorrent.com

mmfilmes.me

gogoanime2.org

9anime2.com

animepahe.ru

animeflix.live

bstsrs.one

kickassanime.am

gozofinder.com

adjaranet.to

Puedes ver varios sitios que son famosos (Cuevana el que más), y aunque las medidas que apliquen las organizaciones legítimas en contra la piratería seguro consigan tumbar estos sitios, nada previene que no vuelvan a aparecer en el futuro con otros dominios. Queda claro que el 2024 estará lleno de acción en el mundo de la piratería.

Fuente | TorrentFreak