Comienza el año y con él la renovación del catálogo de móviles que serán protagonistas durante 2021. Hace apenas unos días Xiaomi presentó su Mi 11, el primer smartphone con Snapdragon 888 del mercado y un dispositivo genial que asusta a todos en AnTuTu.

Pero ahora es momento de empezar a hablar de otras gamas, porque la gama media es la que sostiene a las compañías. ¿Qué se trae el fabricante chino entre manos? El lanzamiento del Xiaomi Redmi Note 9T este mes de enero, en apenas unos días. ¿Qué puedes esperar de este móvil? Ya vamos a hablar de eso.

Hacia finales de noviembre de 2020 Xiaomi decidió renovar su gama Redmi Note 9 para el mercado chino. En total se presentaron tres nuevos dispositivos, dos de ellos con conectividad 5G y unas especificaciones muy llamativas.

De aquel lanzamiento todos esperamos que llegaran a España y el resto del mundo como los nuevos Redmi Note 10, pero parece que no será así. Según publicó la propia Xiaomi en su cuenta de Twitter para España, al menos uno de ellos, el Redmi Note 9 5G, llegará a occidente en los próximos días. No obstante, este dispositivo terminaría llamándose Redmi Note 9T para así dar seguimiento a la serie estrenada con el Redmi Note 8T.

La publicación en cuestión fue borrada de la cuenta de Xiaomi España, pero el filtrado indio Abhishek Yadav logró tomar algunas capturas antes de que sucediera. En los tweets se deja ver que el nuevo Redmi Note 9T se presentará el 8 de enero a las 11:00 am (hora de España) a través de un evento online.

Redmi Note 9T Official Launch Date Tweet is Now Deleted.https://t.co/oHyISSBJVo https://t.co/QTVs00bnuY pic.twitter.com/PSP7eWiAXA

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 4, 2021