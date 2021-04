Hace un tiempo te comentamos que Xiaomi quería lanzar una nueva generación de tablets. La noticia no era un rumor, ya que el propio CEO de la marca confirmó que en 2021 llegaría una nueva tablet de Xiaomi. Después, una filtración reveló las posibles especificaciones de la Mi Pad 5. Además, parecía que Xiaomi lanzaría 2 versiones de la Mi Pad 5.

Pero parece que Xiaomi ha cambiado sus planes, ya que un nuevo rumor indica que la marca lanzará 3 versiones de la Mi Pad 5. ¿Quieres saber más? Entonces sigue leyendo, porque aquí conocerás todos los detalles de la noticia.

No teníamos ninguna novedad de Xiaomi en el sector de las tablets desde el lanzamiento de la Mi Pad 4. Tal vez te sorprenda que la marca vuelva con todo y tenga pensando lanzar 3 tablets nuevas.

No obstante, te recordamos que las ventas de tablets aumentaron bastante en 2020. Además, Huawei perdió el año pasado mucha cuota de mercado, algo que Xiaomi no dejará pasar. Es por esta razón que la marca quiere poner toda la carne en el asador. Y el posible lanzamiento de los 3 modelos de la Mi Tab 5 es una demostración de esto.

Ahora, ¿qué características tendrían las nuevas tablets de Xiaomi? Pues el rumor ha salido de la cuenta de Twitter Xiaomiui:

📲 All Leaked Xiaomi Tablets in one table.

I mentioned the battery capacity in the previous post but it was wrong information, sorry.

K81 and K81A is ENUMA and ELISH. Both are tablet. pic.twitter.com/9p0ncEm8pd

— Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) April 11, 2021